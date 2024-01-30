30 января 2024

Реконструкция парка «Уралмаш» в Екатеринбурге выросла на 30 млн рублей

Реконструкция парка «Уралмаш» в Екатеринбурге достигла 180 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Пару «Уралмаш» ждет реконструкция
Пару «Уралмаш» ждет реконструкция Фото:

Смету на реконструкцию летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге увеличили на 30 млн — со 150 до 180 млн рублей. Часть суммы — 85 млн потратят уже в 2024 году, рассказал URA.RU директор парка Маяковского, который курирует проект благоустройства, Павел Зубакин.

«Бюджет вырос и составил чуть больше, чем 150 млн рублей — это около 175 — 180. В этом году будет выделено 85 млн. Совершенно точно будем делать освещение (160 опор), а дальше определим этапность благоустройства», — пояснил Зубакин. В ближайших планах также провести Масленицу, а летом разбить летний кинотеатр. Финансирует работы муниципальный бюджет.

Также у летнего парка появится официальный день рождения — 12 июня. С такой инициативой выступил депутат городской думы и глава медицинской фракции Алексей Вихарев. По его словам, в День России, когда в парк привезли группу «На-На», площадку посетили десятки тысяч людей. «Почему бы не сделать днем парка „Уралмаш“ 12 июня?» — заявил Вихарев. Идею поддержал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Ранее Орлов заявил, что развитием летнего парка «Уралмаш» займется команда парка Маяковского. В нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы.

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Смету на реконструкцию летнего парка «Уралмаш» в Екатеринбурге увеличили на 30 млн — со 150 до 180 млн рублей. Часть суммы — 85 млн потратят уже в 2024 году, рассказал URA.RU директор парка Маяковского, который курирует проект благоустройства, Павел Зубакин. «Бюджет вырос и составил чуть больше, чем 150 млн рублей — это около 175 — 180. В этом году будет выделено 85 млн. Совершенно точно будем делать освещение (160 опор), а дальше определим этапность благоустройства», — пояснил Зубакин. В ближайших планах также провести Масленицу, а летом разбить летний кинотеатр. Финансирует работы муниципальный бюджет. Также у летнего парка появится официальный день рождения — 12 июня. С такой инициативой выступил депутат городской думы и глава медицинской фракции Алексей Вихарев. По его словам, в День России, когда в парк привезли группу «На-На», площадку посетили десятки тысяч людей. «Почему бы не сделать днем парка „Уралмаш“ 12 июня?» — заявил Вихарев. Идею поддержал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее Орлов заявил, что развитием летнего парка «Уралмаш» займется команда парка Маяковского. В нем появятся аттракционы, фудкорт, каток с прокатом, новое освещение и малые архитектурные формы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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