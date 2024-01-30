30 января 2024

Курганские власти рассказали, какие спортобъекты достроят в 2024 году. Видео

В Кургане до конца года достроят бассейн и два спорткомплекса
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительные площадки в заозерном. Курган, строительная площадка, заозерный, бассейн
В Кургане в 2024 году достроят бассейн и два ФОКа Фото:

В Курганской области до конца года планируют достроить пять спортивных объектов. Среди них: бассейн КГУ и два ФОКа в Кургане, фиджитал-центр в Далматово и центр культурного развития в Шумихе. Об этом рассказал начальник облспортуправления Сергей Моторин.

«В 2024 году в Курганской области завершат строительство пяти крупных спортивных объектов: двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Кургане; бассейна КГУ, фиджитал-центра в Далматово, центра культурного развития в Шумихе, где также будут созданы условия для занятий спортом, а рядом сделали новый стадион», — рассказал Моторин.

Кроме того, будут завершены ремонты спорткомплекса в Куртамыше и спортшколы в Катайске. Проведут реконструкцию шести крупных стадионов в Шадринске, Куртамыше и Макушино, в селах Белозерское, Частоозерье и Альменево. Также в регионе обновят восемь пришкольных мини-стадионов. По оснащенности спортобъектами на душу населения Курганская область занимает первое место среди регионов Урала.

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В Курганской области до конца года планируют достроить пять спортивных объектов. Среди них: бассейн КГУ и два ФОКа в Кургане, фиджитал-центр в Далматово и центр культурного развития в Шумихе. Об этом рассказал начальник облспортуправления Сергей Моторин. «В 2024 году в Курганской области завершат строительство пяти крупных спортивных объектов: двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Кургане; бассейна КГУ, фиджитал-центра в Далматово, центра культурного развития в Шумихе, где также будут созданы условия для занятий спортом, а рядом сделали новый стадион», — рассказал Моторин. Кроме того, будут завершены ремонты спорткомплекса в Куртамыше и спортшколы в Катайске. Проведут реконструкцию шести крупных стадионов в Шадринске, Куртамыше и Макушино, в селах Белозерское, Частоозерье и Альменево. Также в регионе обновят восемь пришкольных мини-стадионов. По оснащенности спортобъектами на душу населения Курганская область занимает первое место среди регионов Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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