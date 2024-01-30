В Курганской области до конца года планируют достроить пять спортивных объектов. Среди них: бассейн КГУ и два ФОКа в Кургане, фиджитал-центр в Далматово и центр культурного развития в Шумихе. Об этом рассказал начальник облспортуправления Сергей Моторин.
«В 2024 году в Курганской области завершат строительство пяти крупных спортивных объектов: двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Кургане; бассейна КГУ, фиджитал-центра в Далматово, центра культурного развития в Шумихе, где также будут созданы условия для занятий спортом, а рядом сделали новый стадион», — рассказал Моторин.
Кроме того, будут завершены ремонты спорткомплекса в Куртамыше и спортшколы в Катайске. Проведут реконструкцию шести крупных стадионов в Шадринске, Куртамыше и Макушино, в селах Белозерское, Частоозерье и Альменево. Также в регионе обновят восемь пришкольных мини-стадионов. По оснащенности спортобъектами на душу населения Курганская область занимает первое место среди регионов Урала.
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