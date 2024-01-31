В офисе Зеленского рассказали о своих тревогах насчет главкома ВСУ Залужного

Гончаренко: в Киеве обеспокоены военными заявлениями Залужного

31 января 2024 в 10:35 Размер текста - 17 +

В офисе Зеленского «обеспокоены тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления» Фото: Официальный сайт президента Украины В офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены тем, что главком ВСУ Валерий Залужный делал политические, а не военные заявления. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «В Офисе Зеленского обеспокоены тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления», — сказал Гончаренко. Об этом депутат Верховной Рады заявил в интервью британской газете Guardian, но не уточнил, о каких именно политических заявлениях идет речь. Ранее депутат Рады Гончаренко раскрыл детали увольнения Залужного. По его словам, Залужному предлагали должность посла в Европе, но он отказался. Гончаренко уточнил, что пока указа об увольнении Залужного нет. Американское издание со ссылкой на источники сообщило, что украинские власти не уволили Залужного из-за утечки информации о его отставке в СМИ. Источник The New York Times добавил, что еще одной из причин отмены решения об отставке главкома ВСУ стало отсутствие кандидата на его пост.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены тем, что главком ВСУ Валерий Залужный делал политические, а не военные заявления. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «В Офисе Зеленского обеспокоены тем, что Залужный делал политические, а не военные заявления», — сказал Гончаренко. Об этом депутат Верховной Рады заявил в интервью британской газете Guardian, но не уточнил, о каких именно политических заявлениях идет речь. Ранее депутат Рады Гончаренко раскрыл детали увольнения Залужного. По его словам, Залужному предлагали должность посла в Европе, но он отказался. Гончаренко уточнил, что пока указа об увольнении Залужного нет. Американское издание со ссылкой на источники сообщило, что украинские власти не уволили Залужного из-за утечки информации о его отставке в СМИ. Источник The New York Times добавил, что еще одной из причин отмены решения об отставке главкома ВСУ стало отсутствие кандидата на его пост.