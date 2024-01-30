Бьюти-блогер из Екатеринбурга раскрыла, почему хочет стать президентом

Блогер Русских: моя победа на выборах президента — худший исход событий

31 января 2024 в 11:06 Размер текста - 17 +

Рада Русских — предприниматель, владелица собственного бренда косметики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских участвует в выборах президента, чтобы отметиться в политической повестке. На победу в нынешней кампании она не надеется, но считает, что в следующих у нее есть все шансы. Об этом она рассказала в интервью. «Заранее мы не готовились к выборам и не собирались слить бюджеты. Мы искали способ получить первичный опыт избирательной кампании, чтобы никто не пострадал, в том числе и страна. Если я сейчас стану президентом, это худший исход событий из всех возможных. Я хочу отметиться первично в политической повестке», — рассказала Русских изданию «Коммерсант — Урал». Через 6 — 12 лет она планирует снова участвовать в выборах президента. Шансы выиграть, она уверена, есть, потому что имеются все данные — склонность решать серьезные задачи, брать сверхнагрузки, объемный ум, хороший опыт. «Я вижу все в рамках планеты и смотрю как визионер на много лет вперед, и я не вижу препятствий, чтобы я в будущем стала президентом», — добавила она. О решении баллотироваться в президенты РФ блогер заявила в декабре 2023 года. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, и теперь ей как самовыдвиженцу необходимо сдать в ЦИК 300 тысяч подписей до 31 января. Сколько уже удалось собрать, Русских призналась, что не знает. «Пока подписи не будут зарегистрированы у нотариуса по регионам, мне их не озвучивают», — сказала она. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских участвует в выборах президента, чтобы отметиться в политической повестке. На победу в нынешней кампании она не надеется, но считает, что в следующих у нее есть все шансы. Об этом она рассказала в интервью. «Заранее мы не готовились к выборам и не собирались слить бюджеты. Мы искали способ получить первичный опыт избирательной кампании, чтобы никто не пострадал, в том числе и страна. Если я сейчас стану президентом, это худший исход событий из всех возможных. Я хочу отметиться первично в политической повестке», — рассказала Русских изданию «Коммерсант — Урал». Через 6 — 12 лет она планирует снова участвовать в выборах президента. Шансы выиграть, она уверена, есть, потому что имеются все данные — склонность решать серьезные задачи, брать сверхнагрузки, объемный ум, хороший опыт. «Я вижу все в рамках планеты и смотрю как визионер на много лет вперед, и я не вижу препятствий, чтобы я в будущем стала президентом», — добавила она. О решении баллотироваться в президенты РФ блогер заявила в декабре 2023 года. Девушка со второго раза — в самый последний момент — собрала подписи в рамках своей инициативной группы, и теперь ей как самовыдвиженцу необходимо сдать в ЦИК 300 тысяч подписей до 31 января. Сколько уже удалось собрать, Русских призналась, что не знает. «Пока подписи не будут зарегистрированы у нотариуса по регионам, мне их не озвучивают», — сказала она. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.