Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявилась на выборы в последний момент

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских принесла документы в Центральную избирательную комиссию РФ, чтобы участвовать в президентских выборах 2024 года. Сегодня последний день, когда она может это сделать в качестве самовыдвиженца.
«Рада Русских прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения», — сообщает корреспондент «РИА Новости». Блогеру удалось собрать более 500 подписей для подачи документов на самовыдвижение буквально вчера.
О своем решении баллотироваться в президенты РФ Русских объявила 12 декабря. В первую встречу с избирателями ей не удалось набрать необходимое количество голосов — не хватило буквально одного. Однако позже адвокат Русских заявила, что блогер собрала 529 подписей, но со второго раза.
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