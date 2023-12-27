Блогер из Екатеринбурга Рада Русских заявилась на выборы в последний момент

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Рада Русских дважды пыталась получить подписи избирателей, чтобы пойти самовыдвиженцем
Рада Русских дважды пыталась получить подписи избирателей, чтобы пойти самовыдвиженцем Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Блогер из Екатеринбурга Рада Русских принесла документы в Центральную избирательную комиссию РФ, чтобы участвовать в президентских выборах 2024 года. Сегодня последний день, когда она может это сделать в качестве самовыдвиженца.

«Рада Русских прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения», — сообщает корреспондент «РИА Новости». Блогеру удалось собрать более 500 подписей для подачи документов на самовыдвижение буквально вчера.

О своем решении баллотироваться в президенты РФ Русских объявила 12 декабря. В первую встречу с избирателями ей не удалось набрать необходимое количество голосов — не хватило буквально одного. Однако позже адвокат Русских заявила, что блогер собрала 529 подписей, но со второго раза.

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Блогер из Екатеринбурга Рада Русских принесла документы в Центральную избирательную комиссию РФ, чтобы участвовать в президентских выборах 2024 года. Сегодня последний день, когда она может это сделать в качестве самовыдвиженца. «Рада Русских прибыла в ЦИК РФ, чтобы подать документы на выдвижение кандидатом на должность президента России в порядке самовыдвижения», — сообщает корреспондент «РИА Новости». Блогеру удалось собрать более 500 подписей для подачи документов на самовыдвижение буквально вчера. О своем решении баллотироваться в президенты РФ Русских объявила 12 декабря. В первую встречу с избирателями ей не удалось набрать необходимое количество голосов — не хватило буквально одного. Однако позже адвокат Русских заявила, что блогер собрала 529 подписей, но со второго раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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