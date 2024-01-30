Шойгу поручил «Уралтрансмашу» разработать боеприпасы к новой гаубице

31 января 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Шойгу подчеркнул, что фронту нужны своевременные поставки боеприпасов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны Сергей Шойгу поручил «Уралтрансмашу» разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ», которая находится на финальной стадии производства. Во время визита на завод он подчеркнул необходимость своевременной поставки снарядов на фронт, сообщает telegram-канал «Минобороны России». «Отдельно — это новые работы по самоходной артиллерии, которые вышли на финальную стадию. В феврале мы получим первые шесть машин (речь идет о гаубицах „Коалиция СВ“ — прим.ред.). На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов, поэтому необходима своевременная поставка», — цитирует Сергея Шойгу канал. Министр отметил, что группы от оборонных предприятий ведут испытания боеприпасов и на полигонах, и в зоне проведения СВО. Будучи на «Уралтрансмаше», Сергей Шойгу похвалил выросший объем производства продукции, но покритиковал главного конструктора завода, который, по его мнению, затянул сроки изготовления гаубицы «Коалиция СВ». «У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году. Кончайте дурака валять», — сказал генерал.

Министр обороны Сергей Шойгу поручил «Уралтрансмашу» разработать боеприпасы для новой гаубицы «Коалиция СВ», которая находится на финальной стадии производства. Во время визита на завод он подчеркнул необходимость своевременной поставки снарядов на фронт, сообщает telegram-канал «Минобороны России». «Отдельно — это новые работы по самоходной артиллерии, которые вышли на финальную стадию. В феврале мы получим первые шесть машин (речь идет о гаубицах „Коалиция СВ“ — прим.ред.). На это накладывается то, что касается боеприпасов. У нас там несколько боеприпасов, поэтому необходима своевременная поставка», — цитирует Сергея Шойгу канал. Министр отметил, что группы от оборонных предприятий ведут испытания боеприпасов и на полигонах, и в зоне проведения СВО. Будучи на «Уралтрансмаше», Сергей Шойгу похвалил выросший объем производства продукции, но покритиковал главного конструктора завода, который, по его мнению, затянул сроки изготовления гаубицы «Коалиция СВ». «У нас должны эти машины уже работать по полной программе в 2023 году. Кончайте дурака валять», — сказал генерал.