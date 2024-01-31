На Украине предложили калечить уклонистов

Командир бригады ВСУ Стуженко: нужно простреливать колени уклонистам на Украине
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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
По мнению командира Стуженко, мобилизация на Украине должна быть жесткой Фото:
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На Украине должны калечить тех, кто пытается уклониться от службы. Командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко предложил простреливать колени уклонистам.

«Должно быть так: не вышел из машины — прострелили колено. Должно быть только так, иначе мы не победим. Мы доиграемся в демократию!» — заявил он, передает telegram-канал «Украина.ру». По его мнению, недостаточно просто выдавать повестки на улицах, ведь многим удается избежать принудительного призыва на службу.

Ранее на Украине внесли новый законопроект о мобилизации. Предыдущую версию вернули в правительство из-за несовершенства некоторых положений. URA.RU рассказало, каким будет новый закон.

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На Украине должны калечить тех, кто пытается уклониться от службы. Командир 118-й бригады ТРО Анатолий Стуженко предложил простреливать колени уклонистам. «Должно быть так: не вышел из машины — прострелили колено. Должно быть только так, иначе мы не победим. Мы доиграемся в демократию!» — заявил он, передает telegram-канал «Украина.ру». По его мнению, недостаточно просто выдавать повестки на улицах, ведь многим удается избежать принудительного призыва на службу. Ранее на Украине внесли новый законопроект о мобилизации. Предыдущую версию вернули в правительство из-за несовершенства некоторых положений. URA.RU рассказало, каким будет новый закон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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