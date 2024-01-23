Из-за сбитого ВСУ самолета сорвалось возвращение пленных пермяков

24 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Когда теперь пермяки вернутся домой, неизвестно Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области В ходе планируемого сегодня обмена пленными между Россией и Украиной должны были вернуться домой несколько пермяков. Как рассказал URA.RU уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, по предварительным данным, военнослужащие из Пермского края фигурировали в списках на обмен. «Еще утром я знал о готовящемся обмене пленными. По предварительным данным, в списках было несколько военнослужащих из Пермского края. Очень жаль, что наши земляки не смогли вернуться домой в Россию. Обмен сорван по вине украинских националистов», — рассказал Игорь Сапко. Военно-транспортный самолет ИЛ-76 с 80 пленными украинскими военнослужащими упал в Белгородской области 24 января. Председатель комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит ракетами Patriot или IRIS-T. Планировался обмен пленными по схеме 192 на 192 человека. Сейчас обмен пленными будет поставлен на паузу.

В ходе планируемого сегодня обмена пленными между Россией и Украиной должны были вернуться домой несколько пермяков. Как рассказал URA.RU уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко, по предварительным данным, военнослужащие из Пермского края фигурировали в списках на обмен. «Еще утром я знал о готовящемся обмене пленными. По предварительным данным, в списках было несколько военнослужащих из Пермского края. Очень жаль, что наши земляки не смогли вернуться домой в Россию. Обмен сорван по вине украинских националистов», — рассказал Игорь Сапко. Военно-транспортный самолет ИЛ-76 с 80 пленными украинскими военнослужащими упал в Белгородской области 24 января. Председатель комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит ракетами Patriot или IRIS-T. Планировался обмен пленными по схеме 192 на 192 человека. Сейчас обмен пленными будет поставлен на паузу.