Бухгалтера курганской мэрии отправят в колонию за крупную растрату

Курганского бухгалтера признали виновной в крупной растрате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего бухгалтера отдела образования администрации Белозерского округа (Курганская область) отправят в колонию за растрату 2,9 млн рублей. Информацию сообщили в областной прокуратуре.

«Белозерский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего бухгалтера отдела образования администрации района. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение — хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере)», — информирует сайт прокуратуры. Ей вынесли наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Преступления были совершены в 2020 и 2021 годах. По данным ведомства, женщина работала бухгалтером-ревизором и присвоила около 2,9 млн рублей. Наказание осужденной отсрочат до наступления 14-летнего возраста ее ребенку. Также женщину обязали выплатить сумму похищенных средств.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белозерском районном суде рассматривают дело о растрате в особо крупном размере. Подсудимой являлась бухгалтер местной администрации.