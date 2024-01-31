Бухгалтера курганской мэрии отправят в колонию за крупную растрату

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
Курганского бухгалтера признали виновной в крупной растрате Фото:

Бывшего бухгалтера отдела образования администрации Белозерского округа (Курганская область) отправят в колонию за растрату 2,9 млн рублей. Информацию сообщили в областной прокуратуре.

«Белозерский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего бухгалтера отдела образования администрации района. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение — хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере)», — информирует сайт прокуратуры. Ей вынесли наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Преступления были совершены в 2020 и 2021 годах. По данным ведомства, женщина работала бухгалтером-ревизором и присвоила около 2,9 млн рублей. Наказание осужденной отсрочат до наступления 14-летнего возраста ее ребенку. Также женщину обязали выплатить сумму похищенных средств.

Ранее URA.RU сообщало, что в Белозерском районном суде рассматривают дело о растрате в особо крупном размере. Подсудимой являлась бухгалтер местной администрации.

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Бывшего бухгалтера отдела образования администрации Белозерского округа (Курганская область) отправят в колонию за растрату 2,9 млн рублей. Информацию сообщили в областной прокуратуре. «Белозерский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего бухгалтера отдела образования администрации района. Она признана виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение — хищение чужого имущества, вверенного виновному в особо крупном размере)», — информирует сайт прокуратуры. Ей вынесли наказание в виде лишения свободы на три года в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил. Преступления были совершены в 2020 и 2021 годах. По данным ведомства, женщина работала бухгалтером-ревизором и присвоила около 2,9 млн рублей. Наказание осужденной отсрочат до наступления 14-летнего возраста ее ребенку. Также женщину обязали выплатить сумму похищенных средств. Ранее URA.RU сообщало, что в Белозерском районном суде рассматривают дело о растрате в особо крупном размере. Подсудимой являлась бухгалтер местной администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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