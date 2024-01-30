Защита бывшей пермской чиновницы Лопаевой намерена оспаривать приговор

31 января 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Адвокаты экс-чиновницы считают приговор необоснованным Фото: Сергей Русанов © URA.RU Адвокаты экс-зампредседателя пермского правительства Елены Лопаевой заявили, что намерены подать апелляционную жалобу на приговор, который был оглашен в Ленинском районном суде. Они считают, что приговор не обоснован, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Мы намерены подать жалобу на приговор в Пермский краевой суд. Считаем, что приговор не обоснован и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Также будем подавать жалобы и снимать аресты с имущества. Штраф, который назначил суд, оплатят родственники, и тогда не останется оснований для ареста имущества», — заявили они после оглашения результативной части приговора. Бывший заместитель председателя краевого правительства Елена Лопаева признана виновной в присвоении и растрате 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Сама она вину в хищении не признавала и неоднократно сообщала, что ее оговорили. По словам Лопаевой, деньги из фонда тратились на личные нужды Максима Решетникова, который с 2017 по 2020 был губернатором Пермского края. В частности, за счет средств фонда была приобретена горка для детей Решетникова, элитный алкоголь, сигары, а также Mercedes, на котором он ездил во время командировок по улицам Москвы. Во время судебного разбирательства из страны сбежала еще одна фигурантка этого уголовного дела. Бывший директор фонда Елена Найданова дала показания против Лопаевой и Решетникова, после чего покинула пределы России, не явившись на одно из заседаний. Сейчас она находится в федеральном розыске и будет арестована, как только снова попадет в РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Адвокаты экс-зампредседателя пермского правительства Елены Лопаевой заявили, что намерены подать апелляционную жалобу на приговор, который был оглашен в Ленинском районном суде. Они считают, что приговор не обоснован, передает корреспондент URA.RU из зала суда. «Мы намерены подать жалобу на приговор в Пермский краевой суд. Считаем, что приговор не обоснован и не соответствует фактическим обстоятельствам дела. Также будем подавать жалобы и снимать аресты с имущества. Штраф, который назначил суд, оплатят родственники, и тогда не останется оснований для ареста имущества», — заявили они после оглашения результативной части приговора. Бывший заместитель председателя краевого правительства Елена Лопаева признана виновной в присвоении и растрате 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Сама она вину в хищении не признавала и неоднократно сообщала, что ее оговорили. По словам Лопаевой, деньги из фонда тратились на личные нужды Максима Решетникова, который с 2017 по 2020 был губернатором Пермского края. В частности, за счет средств фонда была приобретена горка для детей Решетникова, элитный алкоголь, сигары, а также Mercedes, на котором он ездил во время командировок по улицам Москвы. Во время судебного разбирательства из страны сбежала еще одна фигурантка этого уголовного дела. Бывший директор фонда Елена Найданова дала показания против Лопаевой и Решетникова, после чего покинула пределы России, не явившись на одно из заседаний. Сейчас она находится в федеральном розыске и будет арестована, как только снова попадет в РФ.