Скандальный пермский фонд подарил экс-губернатору Решетникову Mercedes и купил носки

Пермский фонд «Содействие — XXI век» подарил экс-губернатору Решетникову Mercedes

15 августа 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Средства из фонда шли не только на семью Максима Решетникова, но и на его политтехнолога Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пермский благотворительный фонд «Содействие — XXI век» выделял деньги на содержание экс-губернатора Максима Решетникова и его семьи. Так, из средств фонда был куплен легковой автомобиль Mercedes, стоимостью 12 млн рублей. Об этом изданию 59.RU рассказала бывший директор фонда Елена Найданова до того, как сбежала за пределы страны из-за уголовного преследования. Новость по теме Пермское СМИ обвинило губернатора Решетникова в причастности к истории с исчезновением денег «Откуда второй „Мерседес“ взялся. Ну вот, мы [фонд „Содействие — XXI век“] им [семье Решетникова] подарили. Он стоил в итоге вообще 12 [миллионов рублей]. Потому что к нему были еще „допчики“ (дополнительное оборудование — прим. URA.RU) куплены. Да, мы нарушили, действительно, закон, который не предусматривает уголовную ответственность: никто ничего не стырил, бюджетное учреждение на баланс поставило», — сказала Найданова, не уточнив, о каким именно бюджетном учреждении идет речь. Помимо того, средства фонда шли на содержание загородной резиденции. Ею пользовалась чета Решетниковых, а также деловые партнеры экс-губернатора, когда приезжали в Пермь, в частности, политконсультант Леонид Давыдов, работавший с Решетниковым. Фонд оплачивал Давыдову перелеты из Москвы в Пермь и обратно бизнес-классом, ужины в ресторанах. Также Найданова вспомнила, как для Решетникова были куплены «пять пар носков за 199 рублей 99 копеек, кеды за 39 тысяч рублей для Дягилевского фестиваля», зубная паста и горка для загородной резиденции. Курировала выделение средств из фонда «Содействие — XXI век» соратница Решетникова, бывшая вице-премьер Елена Лопаева. Она, как и Найданова, проходит обвиняемой по делу о хищении средств указанного фонда. URA.RU рассказывало, что вскоре после начала рассмотрения уголовного дела в суде, Найданова покинула пределы России и сейчас объявлена в розыск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермский благотворительный фонд «Содействие — XXI век» выделял деньги на содержание экс-губернатора Максима Решетникова и его семьи. Так, из средств фонда был куплен легковой автомобиль Mercedes, стоимостью 12 млн рублей. Об этом изданию 59.RU рассказала бывший директор фонда Елена Найданова до того, как сбежала за пределы страны из-за уголовного преследования. «Откуда второй „Мерседес“ взялся. Ну вот, мы [фонд „Содействие — XXI век“] им [семье Решетникова] подарили. Он стоил в итоге вообще 12 [миллионов рублей]. Потому что к нему были еще „допчики“ (дополнительное оборудование — прим. URA.RU) куплены. Да, мы нарушили, действительно, закон, который не предусматривает уголовную ответственность: никто ничего не стырил, бюджетное учреждение на баланс поставило», — сказала Найданова, не уточнив, о каким именно бюджетном учреждении идет речь. Помимо того, средства фонда шли на содержание загородной резиденции. Ею пользовалась чета Решетниковых, а также деловые партнеры экс-губернатора, когда приезжали в Пермь, в частности, политконсультант Леонид Давыдов, работавший с Решетниковым. Фонд оплачивал Давыдову перелеты из Москвы в Пермь и обратно бизнес-классом, ужины в ресторанах. Также Найданова вспомнила, как для Решетникова были куплены «пять пар носков за 199 рублей 99 копеек, кеды за 39 тысяч рублей для Дягилевского фестиваля», зубная паста и горка для загородной резиденции. Курировала выделение средств из фонда «Содействие — XXI век» соратница Решетникова, бывшая вице-премьер Елена Лопаева. Она, как и Найданова, проходит обвиняемой по делу о хищении средств указанного фонда. URA.RU рассказывало, что вскоре после начала рассмотрения уголовного дела в суде, Найданова покинула пределы России и сейчас объявлена в розыск.