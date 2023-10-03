Экс-директора пермского фонда Елену Найданову арестуют после ее возвращения в РФ

04 октября 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Елене Найдановой заочно изменили меру пресечения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Суд изменил формулировку исчисления времени ареста для сбежавшей за границу Елене Найдановой, ранее руководившей фондом «Содействие 21 век». Два месяца начнут отсчитывать с того момента, как заочно арестованная окажется в России. Такое решение приняла судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова. «Ранее в документах фигурировала двоякая формулировка. Двухмесячный срок ареста должны были начать считать либо с момента фактического задержания беглянки, либо с момента, когда она окажется на территории РФ. Обвинение выступило с ходатайством об изменении. Суд постановил исчислять срок задержания Елены Найдановой с момента ее задержания на территории России или с момента пересечения границы РФ», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Бывший руководитель пермского фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении 67,7 млн рублей. Вину они не признали, а в ходе рассмотрения судом уголовного дела Найданова покинула пределы страны. Она вылетела в Дубай, а после, по информации пермских СМИ, могла отправиться во Францию, где имеет недвижимость.

Суд изменил формулировку исчисления времени ареста для сбежавшей за границу Елене Найдановой, ранее руководившей фондом «Содействие 21 век». Два месяца начнут отсчитывать с того момента, как заочно арестованная окажется в России. Такое решение приняла судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова. «Ранее в документах фигурировала двоякая формулировка. Двухмесячный срок ареста должны были начать считать либо с момента фактического задержания беглянки, либо с момента, когда она окажется на территории РФ. Обвинение выступило с ходатайством об изменении. Суд постановил исчислять срок задержания Елены Найдановой с момента ее задержания на территории России или с момента пересечения границы РФ», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Бывший руководитель пермского фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении 67,7 млн рублей. Вину они не признали, а в ходе рассмотрения судом уголовного дела Найданова покинула пределы страны. Она вылетела в Дубай, а после, по информации пермских СМИ, могла отправиться во Францию, где имеет недвижимость.