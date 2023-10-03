03 октября 2023

Экс-директора пермского фонда Елену Найданову арестуют после ее возвращения в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , найданова елена
Елене Найдановой заочно изменили меру пресечения Фото:

Суд изменил формулировку исчисления времени ареста для сбежавшей за границу Елене Найдановой, ранее руководившей фондом «Содействие 21 век». Два месяца начнут отсчитывать с того момента, как заочно арестованная окажется в России. Такое решение приняла судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова.

«Ранее в документах фигурировала двоякая формулировка. Двухмесячный срок ареста должны были начать считать либо с момента фактического задержания беглянки, либо с момента, когда она окажется на территории РФ. Обвинение выступило с ходатайством об изменении. Суд постановил исчислять срок задержания Елены Найдановой с момента ее задержания на территории России или с момента пересечения границы РФ», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Бывший руководитель пермского фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении 67,7 млн рублей. Вину они не признали, а в ходе рассмотрения судом уголовного дела Найданова покинула пределы страны. Она вылетела в Дубай, а после, по информации пермских СМИ, могла отправиться во Францию, где имеет недвижимость.

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Суд изменил формулировку исчисления времени ареста для сбежавшей за границу Елене Найдановой, ранее руководившей фондом «Содействие 21 век». Два месяца начнут отсчитывать с того момента, как заочно арестованная окажется в России. Такое решение приняла судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова. «Ранее в документах фигурировала двоякая формулировка. Двухмесячный срок ареста должны были начать считать либо с момента фактического задержания беглянки, либо с момента, когда она окажется на территории РФ. Обвинение выступило с ходатайством об изменении. Суд постановил исчислять срок задержания Елены Найдановой с момента ее задержания на территории России или с момента пересечения границы РФ», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда. Бывший руководитель пермского фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении 67,7 млн рублей. Вину они не признали, а в ходе рассмотрения судом уголовного дела Найданова покинула пределы страны. Она вылетела в Дубай, а после, по информации пермских СМИ, могла отправиться во Францию, где имеет недвижимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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