Экс-директора пермского фонда Елену Найданову арестуют после ее возвращения в РФ

Суд изменил формулировку исчисления времени ареста для сбежавшей за границу Елене Найдановой, ранее руководившей фондом «Содействие 21 век». Два месяца начнут отсчитывать с того момента, как заочно арестованная окажется в России. Такое решение приняла судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова.
«Ранее в документах фигурировала двоякая формулировка. Двухмесячный срок ареста должны были начать считать либо с момента фактического задержания беглянки, либо с момента, когда она окажется на территории РФ. Обвинение выступило с ходатайством об изменении. Суд постановил исчислять срок задержания Елены Найдановой с момента ее задержания на территории России или с момента пересечения границы РФ», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.
Бывший руководитель пермского фонда «Содействие 21 век» Елена Найданова и экс-зампредседателя правительства Пермского края Елена Лопаева обвиняются в хищении 67,7 млн рублей. Вину они не признали, а в ходе рассмотрения судом уголовного дела Найданова покинула пределы страны. Она вылетела в Дубай, а после, по информации пермских СМИ, могла отправиться во Францию, где имеет недвижимость.
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