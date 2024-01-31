Судья, вынесшая приговор свердловскому оперу-герою, получила повышение

Судья Юлия Гусева, которая вынесла обвинительный приговор бывшему оперативнику из Нижнего Тагила (Свердловская область) Руслану Белоконному, получила повышение и перешла на работу в Свердловский областной суд. Информацию подтвердили в пресс-службе облсуда.
«Во Дворце правосудия были вручены удостоверения судьям, назначенным на должности указом президента РФ от 4 января. Документы вручены судье Свердловского областного суда Гусевой Юлии Викторовне», — рассказали в пресс-службе суда.
До этого Гусева работала в Тагилстроевском районном суде. Именно там в 2023 году она приговорила Белоконного и еще троих полицейских в превышении полномочий. Руслан получил два года исправительных работ. В январе 2024-го Свердловский облсуд отменил это решение и вернул дело в Тагилстроевский райсуд.
Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у него случился конфликт с начальством. Белоконного уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.