Тюменок зазывают на работу, где нужны только ухоженные девушки

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Объявления появились на сайте «ВКонтакте» Фото:

В тюменском сообществе по поиску работы размещено неоднозначное объявление о поиске молодых девушек с ухоженной внешностью. Как указано на сайте «ВКонтакте», при выполнении условия заработная плата составит до 450 тысяч рублей.

«Объявляется набор девушек разных типажей от 18 до 35 лет. Мы ждем от вас желание работать и получать от 250-450 тысяч рублей в месяц. Любовь к своему телу и ухоженность во внешнем виде», — указано в объявлении о работе на сайте «ВКонтакте».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на зарплату более 100 тысяч рублей за месяц могут рассчитывать сварщики, сантехники и менеджеры. Также тюменцам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей на заводе по упаковке наггетсов в Калужской области.

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В тюменском сообществе по поиску работы размещено неоднозначное объявление о поиске молодых девушек с ухоженной внешностью. Как указано на сайте «ВКонтакте», при выполнении условия заработная плата составит до 450 тысяч рублей. «Объявляется набор девушек разных типажей от 18 до 35 лет. Мы ждем от вас желание работать и получать от 250-450 тысяч рублей в месяц. Любовь к своему телу и ухоженность во внешнем виде», — указано в объявлении о работе на сайте «ВКонтакте». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на зарплату более 100 тысяч рублей за месяц могут рассчитывать сварщики, сантехники и менеджеры. Также тюменцам предлагают зарплату в 150 тысяч рублей на заводе по упаковке наггетсов в Калужской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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