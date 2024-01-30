В Салехарде (ЯНАО) торжественно встретили участников специальной военной операции, которые приехали отдохнуть и увидеться с близкими. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».
«Сегодня в столицу Ямала рейсом из Тюмени прибыл Евгений Галимуллин. Салехардец вернулся домой из зоны СВО на пару недель. Он не был на родине почти 10 месяцев. В аэропорту бойца встречали жена, трое детей, близкие и друзья. Торжественный прием герою подготовили волонтеры и общественники города», — говорится в сообщении.
Кроме того, на Ямал вернулся боец родом из Белоярска. Мужчина прибыл в отпуск, его встречала семья и местные активисты. Петр Ледков рассказал, что в зоне военной спецоперации остался его брат, к которому он вернется через две недели.
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