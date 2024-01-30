В столице ЯНАО встретили двух бойцов СВО. Фото, видео

Ямальские участники СВО прибыли в двухнедельный отпуск

31 января 2024 в 16:04 Размер текста - 17 +

Ямальские бойцы встретились со своими семьями Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Салехарде (ЯНАО) торжественно встретили участников специальной военной операции, которые приехали отдохнуть и увидеться с близкими. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Сегодня в столицу Ямала рейсом из Тюмени прибыл Евгений Галимуллин. Салехардец вернулся домой из зоны СВО на пару недель. Он не был на родине почти 10 месяцев. В аэропорту бойца встречали жена, трое детей, близкие и друзья. Торжественный прием герою подготовили волонтеры и общественники города», — говорится в сообщении. Кроме того, на Ямал вернулся боец родом из Белоярска. Мужчина прибыл в отпуск, его встречала семья и местные активисты. Петр Ледков рассказал, что в зоне военной спецоперации остался его брат, к которому он вернется через две недели. Боец СВО Петр Ледков прилетел в Салехард Фото: сообщество «Приуралье», соцсеть «ВКонтакте»

В Салехарде (ЯНАО) торжественно встретили участников специальной военной операции, которые приехали отдохнуть и увидеться с близкими. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Сегодня в столицу Ямала рейсом из Тюмени прибыл Евгений Галимуллин. Салехардец вернулся домой из зоны СВО на пару недель. Он не был на родине почти 10 месяцев. В аэропорту бойца встречали жена, трое детей, близкие и друзья. Торжественный прием герою подготовили волонтеры и общественники города», — говорится в сообщении. Кроме того, на Ямал вернулся боец родом из Белоярска. Мужчина прибыл в отпуск, его встречала семья и местные активисты. Петр Ледков рассказал, что в зоне военной спецоперации остался его брат, к которому он вернется через две недели.