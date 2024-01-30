30 января 2024

В столице ЯНАО встретили двух бойцов СВО. Фото, видео

Ямальские участники СВО прибыли в двухнедельный отпуск
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальские бойцы встретились со своими семьями Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Салехарде (ЯНАО) торжественно встретили участников специальной военной операции, которые приехали отдохнуть и увидеться с близкими. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн».

«Сегодня в столицу Ямала рейсом из Тюмени прибыл Евгений Галимуллин. Салехардец вернулся домой из зоны СВО на пару недель. Он не был на родине почти 10 месяцев. В аэропорту бойца встречали жена, трое детей, близкие и друзья. Торжественный прием герою подготовили волонтеры и общественники города», — говорится в сообщении.

Кроме того, на Ямал вернулся боец родом из Белоярска. Мужчина прибыл в отпуск, его встречала семья и местные активисты. Петр Ледков рассказал, что в зоне военной спецоперации остался его брат, к которому он вернется через две недели.

Боец СВО Петр Ледков прилетел в Салехард
Боец СВО Петр Ледков прилетел в Салехард
Фото:

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В Салехарде (ЯНАО) торжественно встретили участников специальной военной операции, которые приехали отдохнуть и увидеться с близкими. Об этом сообщили в telegram-канале «Салехард онлайн». «Сегодня в столицу Ямала рейсом из Тюмени прибыл Евгений Галимуллин. Салехардец вернулся домой из зоны СВО на пару недель. Он не был на родине почти 10 месяцев. В аэропорту бойца встречали жена, трое детей, близкие и друзья. Торжественный прием герою подготовили волонтеры и общественники города», — говорится в сообщении. Кроме того, на Ямал вернулся боец родом из Белоярска. Мужчина прибыл в отпуск, его встречала семья и местные активисты. Петр Ледков рассказал, что в зоне военной спецоперации остался его брат, к которому он вернется через две недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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