Акционеры холдинга пермского олигарха получили 1,5 млрд рублей

Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву, выплатило доходы по ценным бумагам за девять месяцев 2023 года. Речь о дивидендах по обыкновенным акциям на сумму 1,5 млрд рублей.
«АО „ЭР-Телеком Холдинг“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Категория выплат — дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям. Общее количество ценных бумаг 31647 штук. Сумма выплат за девять месяцев 2023 года составила 1,5 млрд рублей. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
АО «Эр-Телеком Холдинг» контролируется структурами пермского предпринимателя Андрея Кузяева, входящего в число 200 богатейших бизнесменов РФ. В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов США. Ранее URA.RU рассказывало, что телекоммуникационная компания Кузяева выплатила проценты по облигациям. Сумма выплат составила 329 млн рублей.
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