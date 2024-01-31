Акционеры холдинга пермского олигарха получили 1,5 млрд рублей

Пермский «Эр-Телеком Холдинг» выплатил акционерам дивиденды на 1,5 млрд рублей

01 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Дивиденды были начислены за девять месяцев 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву, выплатило доходы по ценным бумагам за девять месяцев 2023 года. Речь о дивидендах по обыкновенным акциям на сумму 1,5 млрд рублей. «АО „ЭР-Телеком Холдинг“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Категория выплат — дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям. Общее количество ценных бумаг 31647 штук. Сумма выплат за девять месяцев 2023 года составила 1,5 млрд рублей. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. АО «Эр-Телеком Холдинг» контролируется структурами пермского предпринимателя Андрея Кузяева, входящего в число 200 богатейших бизнесменов РФ. В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов США. Ранее URA.RU рассказывало, что телекоммуникационная компания Кузяева выплатила проценты по облигациям. Сумма выплат составила 329 млн рублей.

Акционерное общество «Эр-Телеком Холдинг», принадлежащее входящему в список Forbes пермскому предпринимателю Андрею Кузяеву, выплатило доходы по ценным бумагам за девять месяцев 2023 года. Речь о дивидендах по обыкновенным акциям на сумму 1,5 млрд рублей. «АО „ЭР-Телеком Холдинг“, выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг. Категория выплат — дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям. Общее количество ценных бумаг 31647 штук. Сумма выплат за девять месяцев 2023 года составила 1,5 млрд рублей. Обязательства по выплатам исполнены в полном объеме», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. АО «Эр-Телеком Холдинг» контролируется структурами пермского предпринимателя Андрея Кузяева, входящего в число 200 богатейших бизнесменов РФ. В 2021 году журнал Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов США. Ранее URA.RU рассказывало, что телекоммуникационная компания Кузяева выплатила проценты по облигациям. Сумма выплат составила 329 млн рублей.