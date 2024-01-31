Власти объяснили, как ветеранам СВО бесплатно получить участки земли в Пермском крае

Власти Краснокамска определи порядок распределения земли для участников СВО

На получение бесплатных земельных участков смогут претендовать и семьи погибших участников СВО Фото: Елена Федорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти Краснокамского городского округа Пермского края определились с порядком распределения земельных участков для ветеранов спецоперации. На землю могут претендовать граждане, обратившиеся с заявлением на получение земли в комитет земельных и имущественных отношений мэрии. Об этом говорится в постановлении, которое размещено на сайте муниципалитета.

«Распределение земельных участков между состоящими на учете гражданами, осуществляется методом случайной выборки (жеребьевки) в присутствии гражданина на заседании комиссии по предоставлению земельных участков», — говорится в постановлении. Оно опубликовано администрацией Краснокамского округа.

Правом на бесплатное предоставление земельного участка в собственность также имеют военнослужащие, уволенные в запас (в отставку), контрактники, которые принимают участие в СВО в составе добровольческом формирований, сотрудники Росгвардии. Уточняется, что указанные военнослужащие должны быть удостоены звания Герой России либо иметь ордена за участие в СВО. Претендующий на землю гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории Краснокамского городского округа. Заявление на предоставление земельного участка могут подать и члены семьи погибшего участника СВО.

Осенью 2023 года власти Пермского края расширили меры поддержки участников спецоперации. В законопроекте, который утвердили региональные власти, сообщалось, что землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства.