Власти объяснили, как ветеранам СВО бесплатно получить участки земли в Пермском крае

Власти Краснокамска определи порядок распределения земли для участников СВО
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На получение бесплатных земельных участков смогут претендовать и семьи погибших участников СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти Краснокамского городского округа Пермского края определились с порядком распределения земельных участков для ветеранов спецоперации. На землю могут претендовать граждане, обратившиеся с заявлением на получение земли в комитет земельных и имущественных отношений мэрии. Об этом говорится в постановлении, которое размещено на сайте муниципалитета.

«Распределение земельных участков между состоящими на учете гражданами, осуществляется методом случайной выборки (жеребьевки) в присутствии гражданина на заседании комиссии по предоставлению земельных участков», — говорится в постановлении. Оно опубликовано администрацией Краснокамского округа.

Правом на бесплатное предоставление земельного участка в собственность также имеют военнослужащие, уволенные в запас (в отставку), контрактники, которые принимают участие в СВО в составе добровольческом формирований, сотрудники Росгвардии. Уточняется, что указанные военнослужащие должны быть удостоены звания Герой России либо иметь ордена за участие в СВО. Претендующий на землю гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории Краснокамского городского округа. Заявление на предоставление земельного участка могут подать и члены семьи погибшего участника СВО.

Осенью 2023 года власти Пермского края расширили меры поддержки участников спецоперации. В законопроекте, который утвердили региональные власти, сообщалось, что землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства.

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Власти Краснокамского городского округа Пермского края определились с порядком распределения земельных участков для ветеранов спецоперации. На землю могут претендовать граждане, обратившиеся с заявлением на получение земли в комитет земельных и имущественных отношений мэрии. Об этом говорится в постановлении, которое размещено на сайте муниципалитета. «Распределение земельных участков между состоящими на учете гражданами, осуществляется методом случайной выборки (жеребьевки) в присутствии гражданина на заседании комиссии по предоставлению земельных участков», — говорится в постановлении. Оно опубликовано администрацией Краснокамского округа. Правом на бесплатное предоставление земельного участка в собственность также имеют военнослужащие, уволенные в запас (в отставку), контрактники, которые принимают участие в СВО в составе добровольческом формирований, сотрудники Росгвардии. Уточняется, что указанные военнослужащие должны быть удостоены звания Герой России либо иметь ордена за участие в СВО. Претендующий на землю гражданин должен быть зарегистрирован по месту жительства на территории Краснокамского городского округа. Заявление на предоставление земельного участка могут подать и члены семьи погибшего участника СВО. Осенью 2023 года власти Пермского края расширили меры поддержки участников спецоперации. В законопроекте, который утвердили региональные власти, сообщалось, что землю можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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