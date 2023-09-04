В Пермском крае власти расширяют меры поддержки для участников спецоперации

В Пермском крае участники спецоперации смогут бесплатно получить землю

05 сентября 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

Земельный участок можно будет использовать для индивидуального жилищного строительства Фото: Сергей Леонов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пермском крае региональные власти готовятся расширить меры поддержки участников спецоперации. Они смогут бесплатно получить земельный участок. Сейчас данная инициатива рассматривается на краевом уровне. сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья. «Сейчас в связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина в Прикамье рассматривается новая инициатива, которая позволит на безвозмездной основе получить земельный участок разным категориям военнослужащих, имеющих звание Героя России или награжденных орденами РФ за заслуги в ходе СВО. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край нацелен на скорейшее исполнение распоряжения президента», — отмечает пресс-служба главы региона. Обсуждение законопроекта обсудили представители региональной Общественной палаты, общественники, эксперты и представители краевых министерств и ведомств. Предполагается, что землю можно будет использовать для индивидуального жилого строительства. Сейчас о существующих мерах поддержки участники СВО, а также их родные могут узнать в муниципальных центрах «Помощь здесь» и пермском филиале госфонда «Защитники Отечества». Свои меры поддержки оказывают власти и на муниципальном уровне. Так, в Лысьве семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, освободили от платы за пользование муниципальным жилфондом. В Березниках власти взяли на себя расходы на оплату аренды жилья семьями мобилизованных и контрактников. А в Чусовом школьников, чьи родители находятся в зоне проведения СВО, освободили от платы в городском общественном транспорте. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае региональные власти готовятся расширить меры поддержки участников спецоперации. Они смогут бесплатно получить земельный участок. Сейчас данная инициатива рассматривается на краевом уровне. сообщается на сайте губернатора и правительства Прикамья. «Сейчас в связи с распоряжением президента РФ Владимира Путина в Прикамье рассматривается новая инициатива, которая позволит на безвозмездной основе получить земельный участок разным категориям военнослужащих, имеющих звание Героя России или награжденных орденами РФ за заслуги в ходе СВО. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что Пермский край нацелен на скорейшее исполнение распоряжения президента», — отмечает пресс-служба главы региона. Обсуждение законопроекта обсудили представители региональной Общественной палаты, общественники, эксперты и представители краевых министерств и ведомств. Предполагается, что землю можно будет использовать для индивидуального жилого строительства. Сейчас о существующих мерах поддержки участники СВО, а также их родные могут узнать в муниципальных центрах «Помощь здесь» и пермском филиале госфонда «Защитники Отечества». Свои меры поддержки оказывают власти и на муниципальном уровне. Так, в Лысьве семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, освободили от платы за пользование муниципальным жилфондом. В Березниках власти взяли на себя расходы на оплату аренды жилья семьями мобилизованных и контрактников. А в Чусовом школьников, чьи родители находятся в зоне проведения СВО, освободили от платы в городском общественном транспорте.