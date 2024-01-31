Путин сообщил о производстве двигателей для самолетов в России

Путин заявил, что в стране локализация строения двигателей для авиации достигла почти 100%
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в России локализация двигателестроения для самолетов составила 90%. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.
«В области авиационного двигателестроения локализация в РФ составляет 90%», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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