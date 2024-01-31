Путин сообщил о производстве двигателей для самолетов в России

В России локализация производства двигателей для самолетов составила 90%
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© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин провел встречу с доверенными лицами, путин владимир
Путин заявил, что в стране локализация строения двигателей для авиации достигла почти 100% Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в России локализация двигателестроения для самолетов составила 90%. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами.

«В области авиационного двигателестроения локализация в РФ составляет 90%», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в России локализация двигателестроения для самолетов составила 90%. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «В области авиационного двигателестроения локализация в РФ составляет 90%», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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