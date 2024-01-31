Путин сообщил о производстве двигателей для самолетов в России

В России локализация производства двигателей для самолетов составила 90%

31 января 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что в стране локализация строения двигателей для авиации достигла почти 100% Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в России локализация двигателестроения для самолетов составила 90%. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «В области авиационного двигателестроения локализация в РФ составляет 90%», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Один из кандидатов в президенты РФ Владимир Путин рассказал, что в России локализация двигателестроения для самолетов составила 90%. Об этом он заявил на встрече со своими доверенными лицами. «В области авиационного двигателестроения локализация в РФ составляет 90%», — заявил Путин на встрече. Его слова приводит корреспондент URA.RU.