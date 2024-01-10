Эквадор передаст США военную технику российского производства

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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, всу,  stock
Власти Эквадора отправят в США оружие и технику российского производства Фото:

Эквадор намерен передать США военную технику российского производства в обмен на новое оборудование. Об этом заявил президент страны Даниэль Нобоа.

«Да, есть помощь от США. Будет обмен российского вооружения на современное оборудование на 200 млн долларов», — сообщил Нобоа в эфире радиостанции Canela.

Нобоа уточнил, что работу над соглашением с властями США планируется завершить к концу января. Американцы могут, по его словам, отправить технику, полученную от Эквадора, на Украину. Ранее Украина закупала оружие советской разработки у своих партнеров. Самыми крупными поставщиками оружия для Киева стали Болгария, Румыния, Турция и Чехия, передает RT.

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Эквадор намерен передать США военную технику российского производства в обмен на новое оборудование. Об этом заявил президент страны Даниэль Нобоа. «Да, есть помощь от США. Будет обмен российского вооружения на современное оборудование на 200 млн долларов», — сообщил Нобоа в эфире радиостанции Canela. Нобоа уточнил, что работу над соглашением с властями США планируется завершить к концу января. Американцы могут, по его словам, отправить технику, полученную от Эквадора, на Украину. Ранее Украина закупала оружие советской разработки у своих партнеров. Самыми крупными поставщиками оружия для Киева стали Болгария, Румыния, Турция и Чехия, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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