Ушел в отставку тюменский силовик, ловивший убийцу восьмилетней Насти Муравьевой

Павел Робакидзе занимал должность заместителя начальника уголовного розыска областного УМВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель начальника уголовного розыска УМВД России по Тюменской области Павел Робакидзе ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. По данным источников агентства, он принимал непосредственное участие в поисках Виталия Бережного, который убил и изнасиловал восьмилетнюю Настю Муравьеву в 2021 году.

«Павла Николаевича Робакидзе проводили на заслуженный отдых. Им было принято решение о выходе на пенсию», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По данным источников агентства, Робакидзе принимал непосредственное участие в расследовании уголовного дела об убийстве восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой. «Робакидзе принимал активное участие в расследовании убийства Насти Муравьевой. На тот момент он временно исполнял обязанности начальника уголовного розыска. Из органов его проводили с почетом», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Спустя полтора месяца тело ребенка было найдено на берегу озера Оброчное. 25 августа того же года был задержан Виталий Бережной, который признался в убийстве и изнасиловании ребенка. Позже он отказался от своих слов, заявив, что оговорил себя под пытками силовиков. 22 мая 2023 года Московский городской суд приговорил Бережного к пожизненному лишению свободы.