31 января 2024

Дочь Кадырова назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

«Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадров в telegram-канале. Хадижат Кадырова занимала должность начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного

Ранее Рамзана Кадырова Адам получил ряд должностей. 16-летний Адам стал начальников отдела безопасности главы Чечни, а также был назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Кроме того, ему вручили звезду под номером два батальона имени Мансура.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадров в telegram-канале. Хадижат Кадырова занимала должность начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного Ранее Рамзана Кадырова Адам получил ряд должностей. 16-летний Адам стал начальников отдела безопасности главы Чечни, а также был назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Кроме того, ему вручили звезду под номером два батальона имени Мансура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...