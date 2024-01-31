Дочь Кадырова назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни

01 февраля 2024 в 00:29 Размер текста - 17 +

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадров в telegram-канале. Хадижат Кадырова занимала должность начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного Ранее Рамзана Кадырова Адам получил ряд должностей. 16-летний Адам стал начальников отдела безопасности главы Чечни, а также был назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Кроме того, ему вручили звезду под номером два батальона имени Мансура.

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров. «Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадров в telegram-канале. Хадижат Кадырова занимала должность начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного Ранее Рамзана Кадырова Адам получил ряд должностей. 16-летний Адам стал начальников отдела безопасности главы Чечни, а также был назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Кроме того, ему вручили звезду под номером два батальона имени Мансура.