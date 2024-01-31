Дочь Кадырова назначили заместителем руководителя администрации главы Чечни

Дочь главы Чечни Хадижат Кадырова назначена на должность первого заместителя руководителя администрации по взаимодействию с социальным блоком. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.
«Хадижат Кадырова активно принимает участие в крупных всероссийских форумах и саммитах, хорошо знакома с внутриполитической ситуацией. Руководитель Администрации выразил уверенность, что в новой должности она сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Я одобрил внесенное предложение», — написал Кадров в telegram-канале. Хадижат Кадырова занимала должность начальника Департамента дошкольного образования мэрии Грозного
Ранее Рамзана Кадырова Адам получил ряд должностей. 16-летний Адам стал начальников отдела безопасности главы Чечни, а также был назначен куратором батальона имени Байсангура Беноевского. Кроме того, ему вручили звезду под номером два батальона имени Мансура.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.