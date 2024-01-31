Сургутские артиллеристы написали фразу на ракету, которую запустят на ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Артиллеристы из Сургута написали на ракете надпись «От Сургута салют)» перед тем, как запустить ее по Вооруженным силам Украины. Фотографию с летательным аппаратом они прислали в соцсетях.
«Наши парни из числа артиллеристов на Херсонском направлении шлют пламенный привет ВСУ. Бойцы неустанно стоят на защите Родины. Парни, мы с вами!» — написали в telegram-канале «ЮграСолдату».
Ранее возле ЦУМа был замечен автомобиль, в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины опубликовали в соцсетях.
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