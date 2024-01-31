Сургутские военнослужащие написали послание на ракете для ВСУ. Фото

Военные из Сургута написали надпись на ракете, которую запустят на ВСУ

01 февраля 2024 в 01:46 Размер текста - 17 +

Сургутские артиллеристы написали фразу на ракету, которую запустят на ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллеристы из Сургута написали на ракете надпись «От Сургута салют)» перед тем, как запустить ее по Вооруженным силам Украины. Фотографию с летательным аппаратом они прислали в соцсетях. «Наши парни из числа артиллеристов на Херсонском направлении шлют пламенный привет ВСУ. Бойцы неустанно стоят на защите Родины. Парни, мы с вами!» — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее возле ЦУМа был замечен автомобиль, в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины опубликовали в соцсетях. Фото: telegram-канал, «ЮграСолдату», https://t.me/ugra_ryadom/1063

Артиллеристы из Сургута написали на ракете надпись «От Сургута салют)» перед тем, как запустить ее по Вооруженным силам Украины. Фотографию с летательным аппаратом они прислали в соцсетях. «Наши парни из числа артиллеристов на Херсонском направлении шлют пламенный привет ВСУ. Бойцы неустанно стоят на защите Родины. Парни, мы с вами!» — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее возле ЦУМа был замечен автомобиль, в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины опубликовали в соцсетях.