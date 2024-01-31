31 января 2024

Сургутские военнослужащие написали послание на ракете для ВСУ. Фото

Военные из Сургута написали надпись на ракете, которую запустят на ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый день форума "Армия 2019" на Свердловском полигоне. Екатеринбург, боеприпасы, оружие, снаряды, ракеты
Сургутские артиллеристы написали фразу на ракету, которую запустят на ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы из Сургута написали на ракете надпись «От Сургута салют)» перед тем, как запустить ее по Вооруженным силам Украины. Фотографию с летательным аппаратом они прислали в соцсетях.

«Наши парни из числа артиллеристов на Херсонском направлении шлют пламенный привет ВСУ. Бойцы неустанно стоят на защите Родины. Парни, мы с вами!» — написали в telegram-канале «ЮграСолдату».

Ранее возле ЦУМа был замечен автомобиль, в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины опубликовали в соцсетях.

Фото:

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Артиллеристы из Сургута написали на ракете надпись «От Сургута салют)» перед тем, как запустить ее по Вооруженным силам Украины. Фотографию с летательным аппаратом они прислали в соцсетях. «Наши парни из числа артиллеристов на Херсонском направлении шлют пламенный привет ВСУ. Бойцы неустанно стоят на защите Родины. Парни, мы с вами!» — написали в telegram-канале «ЮграСолдату». Ранее возле ЦУМа был замечен автомобиль, в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины опубликовали в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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