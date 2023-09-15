15 сентября 2023

В Тюмени водитель возил в прицепе автомобиля ракету с надписью «на Вашингтон». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, осень. Тюмень, пешеходный переход, цум
Автомобиль с ракетой в прицепе был замечен на парковке возле тюменского ЦУМа Фото:

В Тюмени возле ЦУМа на улице Орджоникидзе замечен автомобиль в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины с необычным грузом опубликованы в соцсетях.

«Что только не увидишь на дорогах Тюмени», — подписал фото автор поста, опубликованного в telegram-канале «Тюмень ЧП». На снимке видно, что автомобиль с ракетой в прицепе припаркован возле ЦУМа на улице Орджоникидзе.

Фото:

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В Тюмени возле ЦУМа на улице Орджоникидзе замечен автомобиль в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины с необычным грузом опубликованы в соцсетях. «Что только не увидишь на дорогах Тюмени», — подписал фото автор поста, опубликованного в telegram-канале «Тюмень ЧП». На снимке видно, что автомобиль с ракетой в прицепе припаркован возле ЦУМа на улице Орджоникидзе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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