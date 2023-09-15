Автомобиль с ракетой в прицепе был замечен на парковке возле тюменского ЦУМа
В Тюмени возле ЦУМа на улице Орджоникидзе замечен автомобиль в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины с необычным грузом опубликованы в соцсетях.
«Что только не увидишь на дорогах Тюмени», — подписал фото автор поста, опубликованного в telegram-канале «Тюмень ЧП». На снимке видно, что автомобиль с ракетой в прицепе припаркован возле ЦУМа на улице Орджоникидзе.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.