В Тюмени водитель возил в прицепе автомобиля ракету с надписью «на Вашингтон». Фото

16 сентября 2023 в 23:15 Размер текста - 17 +

Автомобиль с ракетой в прицепе был замечен на парковке возле тюменского ЦУМа Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени возле ЦУМа на улице Орджоникидзе замечен автомобиль в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины с необычным грузом опубликованы в соцсетях. «Что только не увидишь на дорогах Тюмени», — подписал фото автор поста, опубликованного в telegram-канале «Тюмень ЧП». На снимке видно, что автомобиль с ракетой в прицепе припаркован возле ЦУМа на улице Орджоникидзе. Фото: telegram-канал «Тюмень ЧП», https://t.me/c/1265932563/7897

В Тюмени возле ЦУМа на улице Орджоникидзе замечен автомобиль в прицепе которого установлен макет ракеты с надписью «на Вашингтон». Фото машины с необычным грузом опубликованы в соцсетях. «Что только не увидишь на дорогах Тюмени», — подписал фото автор поста, опубликованного в telegram-канале «Тюмень ЧП». На снимке видно, что автомобиль с ракетой в прицепе припаркован возле ЦУМа на улице Орджоникидзе.