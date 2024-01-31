Глава ВЦИОМ спрогнозировал явку во время выборов президента РФ

Федоров: явка во время выборов президента России может достичь 80%

01 февраля 2024 в 03:36 Размер текста - 17 +

Глава ВЦИОМ считает, что глобальный конфликт окажет влияния на выборы президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Явка во время выборов президента РФ превысит 60% и может достичь 80%. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. «Еще в ноябре опрос ВЦИОМ показал, что более 60% россиян настроены прийти на выборы. Обычно, по мере приближения даты голосования, эта доля подрастает. Самую высокую верхнюю планку пока можно оценить в 80%», — заявил Федоров в интервью «Известиям». Глава ВЦИОМ отметил, что предстоящие выборы, это главное политическое событие для жителей страны. По его данным уже сейчас 84% россиян в ходе опроса заявили, что выборы важны. Среди опрошенных доминирует запрос на стабильность, перспективу и развитие страны. Но главное сегодня — это не экономика, а победа РФ в противостоянии с коллективным Западом. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина, сообщает телеканал РТ. Если ЦИК не найдет ошибок в документах и подписях Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Бориса Надеждина («Гражданская инициатива»), то в итоговый список зарегистрированных кандидатов войдут шесть человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Явка во время выборов президента РФ превысит 60% и может достичь 80%. Об этом заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров. «Еще в ноябре опрос ВЦИОМ показал, что более 60% россиян настроены прийти на выборы. Обычно, по мере приближения даты голосования, эта доля подрастает. Самую высокую верхнюю планку пока можно оценить в 80%», — заявил Федоров в интервью «Известиям». Глава ВЦИОМ отметил, что предстоящие выборы, это главное политическое событие для жителей страны. По его данным уже сейчас 84% россиян в ходе опроса заявили, что выборы важны. Среди опрошенных доминирует запрос на стабильность, перспективу и развитие страны. Но главное сегодня — это не экономика, а победа РФ в противостоянии с коллективным Западом. Выборы президента России состоятся в марте 2024 года. К настоящему моменту ЦИК зарегистрировала четырех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и Владимира Путина, сообщает телеканал РТ. Если ЦИК не найдет ошибок в документах и подписях Сергея Малинковича («Коммунисты России») и Бориса Надеждина («Гражданская инициатива»), то в итоговый список зарегистрированных кандидатов войдут шесть человек.