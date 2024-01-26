WP: США готовят новую оборонительную стратегию для ВСУ

27 января 2024 в 06:38 Размер текста - 17 +

В администрации Байдена готовят для ВСУ оборонительную стратегию Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Администрация президента США Джо Байдена после неудачного контрнаступления ВСУ разрабатывает для Киева новую стратегию. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. «Все еще не оправившись от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая уменьшит акцент на захвате территорий и вместо этого сосредоточится на помощи Украине», — пишет газета, ссылаясь на чиновника из администрации президента США. Он отметил, что новый план представляет собой резкое изменение по сравнению с неудачным наступлением ВСУ. По его словам, идея сейчас состоит в том, чтобы позиционировать Украину так, чтобы пока удерживать свои позиции на поле боя. «Совершенно ясно, что им будет трудно попытаться предпринять такое же серьезное наступление на всех фронтах, как они пытались сделать в прошлом году», — сказал высокопоставленный чиновник администрации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что неудачи ВСУ на поле боя не должны стать предлогом для сокращения военной помощи. В частности, в Британии заявили, что судьба Украины решится в 2024 году, когда утвердят новые военные пакеты для Киева.

Администрация президента США Джо Байдена после неудачного контрнаступления ВСУ разрабатывает для Киева новую стратегию. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника. «Все еще не оправившись от прошлогоднего неудачного контрнаступления на Украине, администрация Байдена разрабатывает новую стратегию, которая уменьшит акцент на захвате территорий и вместо этого сосредоточится на помощи Украине», — пишет газета, ссылаясь на чиновника из администрации президента США. Он отметил, что новый план представляет собой резкое изменение по сравнению с неудачным наступлением ВСУ. По его словам, идея сейчас состоит в том, чтобы позиционировать Украину так, чтобы пока удерживать свои позиции на поле боя. «Совершенно ясно, что им будет трудно попытаться предпринять такое же серьезное наступление на всех фронтах, как они пытались сделать в прошлом году», — сказал высокопоставленный чиновник администрации. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что неудачи ВСУ на поле боя не должны стать предлогом для сокращения военной помощи. В частности, в Британии заявили, что судьба Украины решится в 2024 году, когда утвердят новые военные пакеты для Киева.