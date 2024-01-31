Высокопоставленный силовик из уголовного розыска переходит на работу в мэрию Тюмени

Экс-замначальника УгРО Павел Робакидзе переходит на работу в мэрию Тюмени

01 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Павел Робакидзе возглавит департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Бывший заместитель начальника уголовного розыска областного УМВД Павел Робакидзе возглавит департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. Робакидзе лично участвовал в расследовании громких дел. Ему удалось привлечь к уголовной ответственности известных преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке «Бабан», и Юрия Тишенкова по кличке «Ганс». «Заместитель руководителя уголовного розыска УМВД России Тюмени Павел Робакидзе переходит в городскую администрацию на должность директора безопасности жизнедеятельности. 30 января его с почетом проводили из УМВД. Фактически под руководством Робакидзе Тюмень для преступников перестала являться безопасным местом, где можно промышлять, не оглядываясь на правоохранительные органы. С его уходом заканчивается целая эпоха Тюменской области, где криминогенная обстановка в целом сведена к нулю», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. По данным источников URA.RU, Робакидзе неоднократно принимал участие в расследовании громких уголовных дел. При непосредственном участии оперативника к уголовной ответственности были привлечены криминальные авторитеты «Ганс» и «Бабан». Он состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой Виталия Бережного. «Робакидзе лично участвовал в раскрытии громких дел с привлечением к уголовной ответственности известных преступных авторитетов. Таких, как Александр Бабанов по кличке „Бабан“ и известного на всю Тюмень вора „в законе“* (*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.) Юрия Тишенкова по кличке „Ганс“. А также банды Савиных, убивавших и похищавших на протяжении нескольких десятков лет тюменских предпринимателей», — пояснил инсайдер URA.RU. Робакидзе имеет государственные награды: медаль «За отличие в охране общественного порядка», благодарности полномочного представителя президента и благодарность губернатора. Является почетным сотрудником МВД. В администрации Тюмени не подтвердили информацию о назначении Робакидзе. Ранее агентство писало о том, что тюменский силовик, ловивший убийцу восьмилетней Насти Муравьевой, ушел в отставку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший заместитель начальника уголовного розыска областного УМВД Павел Робакидзе возглавит департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. Робакидзе лично участвовал в расследовании громких дел. Ему удалось привлечь к уголовной ответственности известных преступных авторитетов Александра Бабанова по кличке «Бабан», и Юрия Тишенкова по кличке «Ганс». «Заместитель руководителя уголовного розыска УМВД России Тюмени Павел Робакидзе переходит в городскую администрацию на должность директора безопасности жизнедеятельности. 30 января его с почетом проводили из УМВД. Фактически под руководством Робакидзе Тюмень для преступников перестала являться безопасным местом, где можно промышлять, не оглядываясь на правоохранительные органы. С его уходом заканчивается целая эпоха Тюменской области, где криминогенная обстановка в целом сведена к нулю», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. По данным источников URA.RU, Робакидзе неоднократно принимал участие в расследовании громких уголовных дел. При непосредственном участии оперативника к уголовной ответственности были привлечены криминальные авторитеты «Ганс» и «Бабан». Он состоял в опергруппе, которая задержала убийцу восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой Виталия Бережного. «Робакидзе лично участвовал в раскрытии громких дел с привлечением к уголовной ответственности известных преступных авторитетов. Таких, как Александр Бабанов по кличке „Бабан“ и известного на всю Тюмень вора „в законе“* (*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.) Юрия Тишенкова по кличке „Ганс“. А также банды Савиных, убивавших и похищавших на протяжении нескольких десятков лет тюменских предпринимателей», — пояснил инсайдер URA.RU. Робакидзе имеет государственные награды: медаль «За отличие в охране общественного порядка», благодарности полномочного представителя президента и благодарность губернатора. Является почетным сотрудником МВД. В администрации Тюмени не подтвердили информацию о назначении Робакидзе. Ранее агентство писало о том, что тюменский силовик, ловивший убийцу восьмилетней Насти Муравьевой, ушел в отставку.