Управкомпания мэрии Кургана «Прометей» показала миллионные убытки

01 февраля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

МУП «Прометей» ушел в убытки на 13 млн рублей по данным за 2023 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Управляющая компания МУП «Прометей», которая принадлежит администрации Кургана показала убытки в более чем 13 миллионов рублей за девять месяцев 2023 года (документ с данными имеется в распоряжении агентства). Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Иван Камшилов. «Общие доходы компании МУП „Прометей“ за девять месяцев 2023 года составили 66,4 млн рублей. Общие расходы предприятия за девять месяцев 2023 года — 80,1 млн рублей. Финансовый результат за этот период составил — убыток в 13,7 миллионов», — указано в документе. При этом в сумму общих доходов компании также вошли и субсидии, выделенные на предотвращение банкротства в размере 30,4 млн рублей. Камшилов, предоставивший данные документа также отметил, что в 2021 году УК мэрии еще являлась прибыльной. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области выделило 15 млн рублей на поддержку МУП «Прометей». В этом году предприятию планируют дополнительно передать 50 млн рублей. Также сообщалось об уголовных делах против управляющей компании. Кроме этого, в 2023 году мэрия передала «Прометею» жилой фонд, от которого отказывались другие управкомпании из десятков домов. В некоторых из них наблюдалась низкая собираемость платежей.

Управляющая компания МУП «Прометей», которая принадлежит администрации Кургана показала убытки в более чем 13 миллионов рублей за девять месяцев 2023 года (документ с данными имеется в распоряжении агентства). Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Иван Камшилов. «Общие доходы компании МУП „Прометей“ за девять месяцев 2023 года составили 66,4 млн рублей. Общие расходы предприятия за девять месяцев 2023 года — 80,1 млн рублей. Финансовый результат за этот период составил — убыток в 13,7 миллионов», — указано в документе. При этом в сумму общих доходов компании также вошли и субсидии, выделенные на предотвращение банкротства в размере 30,4 млн рублей. Камшилов, предоставивший данные документа также отметил, что в 2021 году УК мэрии еще являлась прибыльной. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области выделило 15 млн рублей на поддержку МУП «Прометей». В этом году предприятию планируют дополнительно передать 50 млн рублей. Также сообщалось об уголовных делах против управляющей компании. Кроме этого, в 2023 году мэрия передала «Прометею» жилой фонд, от которого отказывались другие управкомпании из десятков домов. В некоторых из них наблюдалась низкая собираемость платежей.