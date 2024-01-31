Компания «Курганстальмоста» увеличит число рабочих мест

На предприятии «Завод стальной дроби», входящей в группу компаний «Курганстальмоста», планируют расширить производство и создать десятки новых рабочих мест. Об этом сообщается в группе мостостроительного завода в соцсети «ВКонтакте».
«На АО „Завод стальной дроби“ во втором квартале будет запущена вторая очередь производства. Сейчас идут строительно-монтажные работы. Расширение производства позволит в два раза увеличить объемы производства и создать новые рабочие места, увеличив количество сотрудников со 130 до 160 человек», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что на предприятии «Белоярский песчаный карьер» в два раза увеличат число новых рабочих мест. Также в компании заявляли, что планируют повысить объемы производства по добыче песка. Также сообщалось, что сотрудникам «Курганстальмоста» с марта поднимут зарплаты на 10%.
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