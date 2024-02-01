Установлена личность подозреваемого в убийстве бойца Магомеда Мутаева

Shot: бойца Магомеда Мутаева могли убить из-за мести
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Полицейские подозревают 18-летнего парня в убийстве Магомеда Мутаева Фото:

Подозреваемым в убийстве бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева является 18-летний Надырхан Кадирханов. Его мотивом могла стать месть. Известно, что он скрылся с места преступления на автомобиле.

«[Предполагаемый] убийца <…> Магомеда Мутаева — скрылся с места на „Ладе-Приоре“. Полицейские подозревают 18-летнего Надырхана Кадирханова», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что в селе Коркмаскала, где он жил, сейчас проходят оперативные действия. По данным канала, Мутаев ранее избивал Кадирханова с друзьями и последний решил отомстить.

Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он получил восемь огнестрельных ранений. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.

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Подозреваемым в убийстве бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева является 18-летний Надырхан Кадирханов. Его мотивом могла стать месть. Известно, что он скрылся с места преступления на автомобиле. «[Предполагаемый] убийца <…> Магомеда Мутаева — скрылся с места на „Ладе-Приоре“. Полицейские подозревают 18-летнего Надырхана Кадирханова», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что в селе Коркмаскала, где он жил, сейчас проходят оперативные действия. По данным канала, Мутаев ранее избивал Кадирханова с друзьями и последний решил отомстить. Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он получил восемь огнестрельных ранений. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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