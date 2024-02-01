Установлена личность подозреваемого в убийстве бойца Магомеда Мутаева

Подозреваемым в убийстве бойца смешанных единоборств Fight Nights Магомеда Мутаева является 18-летний Надырхан Кадирханов. Его мотивом могла стать месть. Известно, что он скрылся с места преступления на автомобиле.
«[Предполагаемый] убийца <…> Магомеда Мутаева — скрылся с места на „Ладе-Приоре“. Полицейские подозревают 18-летнего Надырхана Кадирханова», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что в селе Коркмаскала, где он жил, сейчас проходят оперативные действия. По данным канала, Мутаев ранее избивал Кадирханова с друзьями и последний решил отомстить.
Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он получил восемь огнестрельных ранений. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
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