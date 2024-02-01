В Россию стали завозить больше крепкого алкоголя

«Коммерсант»: в 2023 году импорт вина и крепкого спиртного в Россию вырос на 7%
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
В Россию стали ввозить больше вина и крепкого алкоголя Фото:

По итогам 2023 года объем импорта алкогольных напитков увеличился на 7% и достиг более 520 миллионов литров. Это следует из данных участников рынка.

«Крупные ритейлеры наращивают собственный импорт вина и крепкого спиртного, который по итогам 2023 года вырос на 7%, до более 520 млн литров», — сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на данные участников рынка. Отмечается, что в пятерку крупнейших импортеров вошли X5 Group, «Бристоль», Винлаб, «Красное&Белое» и «Магнит». При этом в 2024 году ожидают снижение объемов импорта из-за имеющихся запасов.

Ранее участники рынка сообщили, что практически все известные бренды зарубежных коньяков, виски, шампанского начали ввозить в Россию по параллельному импорту. При этом официально разрешены альтернативные поставки лишь нескольких десятков марок.

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По итогам 2023 года объем импорта алкогольных напитков увеличился на 7% и достиг более 520 миллионов литров. Это следует из данных участников рынка. «Крупные ритейлеры наращивают собственный импорт вина и крепкого спиртного, который по итогам 2023 года вырос на 7%, до более 520 млн литров», — сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на данные участников рынка. Отмечается, что в пятерку крупнейших импортеров вошли X5 Group, «Бристоль», Винлаб, «Красное&Белое» и «Магнит». При этом в 2024 году ожидают снижение объемов импорта из-за имеющихся запасов. Ранее участники рынка сообщили, что практически все известные бренды зарубежных коньяков, виски, шампанского начали ввозить в Россию по параллельному импорту. При этом официально разрешены альтернативные поставки лишь нескольких десятков марок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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