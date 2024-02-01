В Россию стали завозить больше крепкого алкоголя

По итогам 2023 года объем импорта алкогольных напитков увеличился на 7% и достиг более 520 миллионов литров. Это следует из данных участников рынка.
«Крупные ритейлеры наращивают собственный импорт вина и крепкого спиртного, который по итогам 2023 года вырос на 7%, до более 520 млн литров», — сообщила газета «Коммерсант», ссылаясь на данные участников рынка. Отмечается, что в пятерку крупнейших импортеров вошли X5 Group, «Бристоль», Винлаб, «Красное&Белое» и «Магнит». При этом в 2024 году ожидают снижение объемов импорта из-за имеющихся запасов.
Ранее участники рынка сообщили, что практически все известные бренды зарубежных коньяков, виски, шампанского начали ввозить в Россию по параллельному импорту. При этом официально разрешены альтернативные поставки лишь нескольких десятков марок.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.