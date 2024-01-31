Стало известно, в каком состоянии находится Наина Ельцина

Наине Ельциной — 91 год
Супруга первого президента России Наина Ельцина, которую в середине декабря экстренно госпитализировали, чувствует себя хорошо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ельцин Центра.
«Из больницы ее выписали давно. С ней все в порядке», — рассказали представители президентской семьи.
91-летней Наине Ельциной неожиданно стало плохо 12 декабря. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу. Ее подруга рассказывала URA.RU, что перед госпитализацией Наина Иосифовна болела.
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