31 января 2024

Стало известно, в каком состоянии находится Наина Ельцина

В Ельцин Центре рассказали о хорошем самочувствии Наины Ельциной
© Служба новостей «URA.RU»
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Наина Ельцина на Новодевичьем кладбище. Москва, ельцина наина
Наине Ельциной — 91 год Фото:

Супруга первого президента России Наина Ельцина, которую в середине декабря экстренно госпитализировали, чувствует себя хорошо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ельцин Центра.

«Из больницы ее выписали давно. С ней все в порядке», — рассказали представители президентской семьи.

91-летней Наине Ельциной неожиданно стало плохо 12 декабря. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу. Ее подруга рассказывала URA.RU, что перед госпитализацией Наина Иосифовна болела.

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Супруга первого президента России Наина Ельцина, которую в середине декабря экстренно госпитализировали, чувствует себя хорошо. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Ельцин Центра. «Из больницы ее выписали давно. С ней все в порядке», — рассказали представители президентской семьи. 91-летней Наине Ельциной неожиданно стало плохо 12 декабря. После консультации медики приняли решение положить ее в больницу. Ее подруга рассказывала URA.RU, что перед госпитализацией Наина Иосифовна болела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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