Фестиваль из Сысерти, оставшийся без денег федералов, нашел способ заманить спонсоров

Фестиваль «Лето на заводе» из Сысерти будет вручать подарки всем благотворителям
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт фестиваля Лето на Заводе. Сысерть, лето, отдых, креативный кластер
Благотворители получат небольшие лоты за свои пожерствования Фото:

Команда «Лета на заводе» в ближайшие пару дней запустит сайт. С помощью него неравнодушные свердловчане смогут отправлять пожертвования, чтобы поддержать фестиваль рублей. В этом году он остался без президентского гранта и находится под угрозой срыва. Взамен им обещают вручить подарки.

«Неделю назад мы решились открывать сбор народных средств. Долго дискутировали, где же лучше его запустить. И так как легких путей не ищем, придумали создавать под это дело отдельный сайт. Собрать страницу за неделю — как вы понимаете, вызовы мы любим. Немного „подгораем“ в дедлайнах, но позитивно настроены запуститься уже через пару дней», — заявляют представители «Лето на заводе» в telegram-канале.

От себя команда планирует вручать специальные подарки для благотворителей. Среди лотов будут лимитированные открытки, значки, заводской мерч, водная экскурсию от «Завода до завода» и ужин в заводоуправлении от лучшего шефа Урала. «Для фестивальных завсегдатаев придумали эксклюзив — проходки абсолютно на все мероприятия сезона. Таких лотов от завода набралось уже с десяток, и это — еще не предел», — делятся авторы проекта.

Организаторы «Лета на заводе» забили тревогу в январе 2024 года. Им отказались давать президентский грант, который они получали последние четыре года. Если команде не удастся найти финансовую поддержку, то с большой вероятностью юбилейный фестиваль этим летом не состоится. Сейчас команда намерена вести переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги.

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Команда «Лета на заводе» в ближайшие пару дней запустит сайт. С помощью него неравнодушные свердловчане смогут отправлять пожертвования, чтобы поддержать фестиваль рублей. В этом году он остался без президентского гранта и находится под угрозой срыва. Взамен им обещают вручить подарки. «Неделю назад мы решились открывать сбор народных средств. Долго дискутировали, где же лучше его запустить. И так как легких путей не ищем, придумали создавать под это дело отдельный сайт. Собрать страницу за неделю — как вы понимаете, вызовы мы любим. Немного „подгораем“ в дедлайнах, но позитивно настроены запуститься уже через пару дней», — заявляют представители «Лето на заводе» в telegram-канале. От себя команда планирует вручать специальные подарки для благотворителей. Среди лотов будут лимитированные открытки, значки, заводской мерч, водная экскурсию от «Завода до завода» и ужин в заводоуправлении от лучшего шефа Урала. «Для фестивальных завсегдатаев придумали эксклюзив — проходки абсолютно на все мероприятия сезона. Таких лотов от завода набралось уже с десяток, и это — еще не предел», — делятся авторы проекта. Организаторы «Лета на заводе» забили тревогу в январе 2024 года. Им отказались давать президентский грант, который они получали последние четыре года. Если команде не удастся найти финансовую поддержку, то с большой вероятностью юбилейный фестиваль этим летом не состоится. Сейчас команда намерена вести переговоры с бизнесом и властью, чтобы найти деньги.
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© Служба новостей «URA.RU»
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