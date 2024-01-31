31 января 2024

Пермский ТЮЗ готовит премьеры для новой сцены

© Служба новостей «URA.RU»
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Культура. Пермь, кресла, пустые кресла, зрительные зал
Зрителей ТЮЗа ждут новые спектакли Фото:

Пермский театр юного зрителя открыл для зрителей новое здание — на малой сцене сейчас показывают спектакль «Новая история страны Оз». В театре также рассказали, какие премьеры готовят для показа на новой площадке.

«К Международному дню театра, 27 марта, мы готовим на новой сцене первую премьеру 2024 года — спектакль „Птицы“ по комедии Аристофана в постановке Татьяны Безменовой. В начале мая в наших планах — премьера „Барышни-крестьянки“ по А.С. Пушкину (режиссер и автор инсценировки Ксения Жаркова)», — говорится на странице ТЮЗа в соцсети «ВКонтакте».

Но Малую сцену в ближайшем будущем переедут спектакли «Лес» и «Эдит Пиаф. Больше, чем любовь». Также здесь в конце февраля здесь покажет свое представление театр «Большая стирка». Как рассказывало URA.RU, здание Малой сцены было построено в 2023 году. В феврале здесь дают первое представление.

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Пермский театр юного зрителя открыл для зрителей новое здание — на малой сцене сейчас показывают спектакль «Новая история страны Оз». В театре также рассказали, какие премьеры готовят для показа на новой площадке. «К Международному дню театра, 27 марта, мы готовим на новой сцене первую премьеру 2024 года — спектакль „Птицы“ по комедии Аристофана в постановке Татьяны Безменовой. В начале мая в наших планах — премьера „Барышни-крестьянки“ по А.С. Пушкину (режиссер и автор инсценировки Ксения Жаркова)», — говорится на странице ТЮЗа в соцсети «ВКонтакте». Но Малую сцену в ближайшем будущем переедут спектакли «Лес» и «Эдит Пиаф. Больше, чем любовь». Также здесь в конце февраля здесь покажет свое представление театр «Большая стирка». Как рассказывало URA.RU, здание Малой сцены было построено в 2023 году. В феврале здесь дают первое представление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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