Пермский ТЮЗ готовит премьеры для новой сцены

01 февраля 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Зрителей ТЮЗа ждут новые спектакли Фото: Алексей Гущин © URA.RU Пермский театр юного зрителя открыл для зрителей новое здание — на малой сцене сейчас показывают спектакль «Новая история страны Оз». В театре также рассказали, какие премьеры готовят для показа на новой площадке. «К Международному дню театра, 27 марта, мы готовим на новой сцене первую премьеру 2024 года — спектакль „Птицы“ по комедии Аристофана в постановке Татьяны Безменовой. В начале мая в наших планах — премьера „Барышни-крестьянки“ по А.С. Пушкину (режиссер и автор инсценировки Ксения Жаркова)», — говорится на странице ТЮЗа в соцсети «ВКонтакте». Но Малую сцену в ближайшем будущем переедут спектакли «Лес» и «Эдит Пиаф. Больше, чем любовь». Также здесь в конце февраля здесь покажет свое представление театр «Большая стирка». Как рассказывало URA.RU, здание Малой сцены было построено в 2023 году. В феврале здесь дают первое представление.

Пермский театр юного зрителя открыл для зрителей новое здание — на малой сцене сейчас показывают спектакль «Новая история страны Оз». В театре также рассказали, какие премьеры готовят для показа на новой площадке. «К Международному дню театра, 27 марта, мы готовим на новой сцене первую премьеру 2024 года — спектакль „Птицы“ по комедии Аристофана в постановке Татьяны Безменовой. В начале мая в наших планах — премьера „Барышни-крестьянки“ по А.С. Пушкину (режиссер и автор инсценировки Ксения Жаркова)», — говорится на странице ТЮЗа в соцсети «ВКонтакте». Но Малую сцену в ближайшем будущем переедут спектакли «Лес» и «Эдит Пиаф. Больше, чем любовь». Также здесь в конце февраля здесь покажет свое представление театр «Большая стирка». Как рассказывало URA.RU, здание Малой сцены было построено в 2023 году. В феврале здесь дают первое представление.