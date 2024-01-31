В Перми ждут Слуцкого и Даванкова

01 февраля 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Леонид Слуцкий (на фото) хочет встретиться с губернатором Дмитрием Махониным Фото: Денис Моргунов © URA.RU В начале марта Пермь может посетить лидер ЛДПР, кандидат в президенты Леонид Слуцкий. Поездка будет связана с его предвыборной кампанией. Планируется встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона. В феврале также в Перми ждут депутата Госдумы РФ, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова. «Слуцкий собирался в феврале. Но с губернатором не совпали графиками. Пока ориентировочно ждем его в начале марта», — рассказал инсайдер. Источник в ЛДПР полагает, что Слуцкий может приехать и раньше, в феврале. Что в программе визита, кроме встречи с Махониным, не раскрывается. В пресс-службе ЛДПР ответили, что «в ближайшее время визитов в Пермь не планируется». URA.RU направило запросы в пресс-службу «Новых людей», на момент публикации ответ не был получен. Руководитель реготделения «Новых людей» Денис Шитов заявил, что у него нет информации о возможном визите. Еще один кандидат в президенты, депутат госдумы от КПРФ Николай Харитонов, скорее всего, в Перми в ходе кампании не появится. «Пока нет информации по его визиту. Если будет визит, то мы на своих ресурсах разместим. Он приедет 14—15 февраля в Екатеринбург», — рассказала первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в Пермь на форум «Россия — спортивная держава» приезжал Владимир Путин. Он провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным и генконструктором «Авиадвигателя» Александром Иноземцевым. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В начале марта Пермь может посетить лидер ЛДПР, кандидат в президенты Леонид Слуцкий. Поездка будет связана с его предвыборной кампанией. Планируется встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, рассказали источники URA.RU в политэлитах региона. В феврале также в Перми ждут депутата Госдумы РФ, кандидат в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова. «Слуцкий собирался в феврале. Но с губернатором не совпали графиками. Пока ориентировочно ждем его в начале марта», — рассказал инсайдер. Источник в ЛДПР полагает, что Слуцкий может приехать и раньше, в феврале. Что в программе визита, кроме встречи с Махониным, не раскрывается. В пресс-службе ЛДПР ответили, что «в ближайшее время визитов в Пермь не планируется». URA.RU направило запросы в пресс-службу «Новых людей», на момент публикации ответ не был получен. Руководитель реготделения «Новых людей» Денис Шитов заявил, что у него нет информации о возможном визите. Еще один кандидат в президенты, депутат госдумы от КПРФ Николай Харитонов, скорее всего, в Перми в ходе кампании не появится. «Пока нет информации по его визиту. Если будет визит, то мы на своих ресурсах разместим. Он приедет 14—15 февраля в Екатеринбург», — рассказала первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. Ранее URA.RU сообщало, что в октябре в Пермь на форум «Россия — спортивная держава» приезжал Владимир Путин. Он провел встречу с губернатором Дмитрием Махониным и генконструктором «Авиадвигателя» Александром Иноземцевым.