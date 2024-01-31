Жители ЯНАО хотят ликвидаций МФО

Superjob: 71% ямальцев хотели бы запретить работу МФО

01 февраля 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Большинство ямальцев хотели бы запретить деятельность МФО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Семь из десяти жителей ЯНАО хотели бы запретить работу микрофинансовых организаций. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «71% жителей ЯНАО высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы», — рассказали в Superjob. Опрошенные аргументировали желание закрытия МФО якобы наличием в них мошенников и отсутствием контроля за их деятельностью. На защиту микрофинансовых организаций выступило 8% респондентов. Они считают, что МФО могут помочь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — приводят комментарий респондентов специалисты сервиса. Не смогли определиться с ответом 21% участников опроса. Респонденты, которые ранее обращались в МФО реже поддерживали закрытие, чем те, кто никогда не пользовался экспресс-кредитами (63 и 74% соответственно). Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчины чаще женщин готовы получать зарплату в конверте. Работать с нарушением ТК РФ готовы 36% ямальцев.

Семь из десяти жителей ЯНАО хотели бы запретить работу микрофинансовых организаций. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «71% жителей ЯНАО высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы», — рассказали в Superjob. Опрошенные аргументировали желание закрытия МФО якобы наличием в них мошенников и отсутствием контроля за их деятельностью. На защиту микрофинансовых организаций выступило 8% респондентов. Они считают, что МФО могут помочь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — приводят комментарий респондентов специалисты сервиса. Не смогли определиться с ответом 21% участников опроса. Респонденты, которые ранее обращались в МФО реже поддерживали закрытие, чем те, кто никогда не пользовался экспресс-кредитами (63 и 74% соответственно). Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчины чаще женщин готовы получать зарплату в конверте. Работать с нарушением ТК РФ готовы 36% ямальцев.