Жители ЯНАО хотят ликвидаций МФО

Семь из десяти жителей ЯНАО хотели бы запретить работу микрофинансовых организаций. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«71% жителей ЯНАО высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы», — рассказали в Superjob. Опрошенные аргументировали желание закрытия МФО якобы наличием в них мошенников и отсутствием контроля за их деятельностью.
На защиту микрофинансовых организаций выступило 8% респондентов. Они считают, что МФО могут помочь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — приводят комментарий респондентов специалисты сервиса.
Не смогли определиться с ответом 21% участников опроса. Респонденты, которые ранее обращались в МФО реже поддерживали закрытие, чем те, кто никогда не пользовался экспресс-кредитами (63 и 74% соответственно).
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчины чаще женщин готовы получать зарплату в конверте. Работать с нарушением ТК РФ готовы 36% ямальцев.
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