31 января 2024

Жители ЯНАО хотят ликвидаций МФО

Superjob: 71% ямальцев хотели бы запретить работу МФО
© Служба новостей «URA.RU»
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Микрокредиты, займы. Тюмень, микрокредитование, микрокредиты, займы, микрокредит
Большинство ямальцев хотели бы запретить деятельность МФО Фото:

Семь из десяти жителей ЯНАО хотели бы запретить работу микрофинансовых организаций. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«71% жителей ЯНАО высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы», — рассказали в Superjob. Опрошенные аргументировали желание закрытия МФО якобы наличием в них мошенников и отсутствием контроля за их деятельностью.

На защиту микрофинансовых организаций выступило 8% респондентов. Они считают, что МФО могут помочь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — приводят комментарий респондентов специалисты сервиса.

Не смогли определиться с ответом 21% участников опроса. Респонденты, которые ранее обращались в МФО реже поддерживали закрытие, чем те, кто никогда не пользовался экспресс-кредитами (63 и 74% соответственно).

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчины чаще женщин готовы получать зарплату в конверте. Работать с нарушением ТК РФ готовы 36% ямальцев.

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Семь из десяти жителей ЯНАО хотели бы запретить работу микрофинансовых организаций. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «71% жителей ЯНАО высказались за запрет организаций, выдающих экспресс-займы», — рассказали в Superjob. Опрошенные аргументировали желание закрытия МФО якобы наличием в них мошенников и отсутствием контроля за их деятельностью. На защиту микрофинансовых организаций выступило 8% респондентов. Они считают, что МФО могут помочь людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. «Микрозаймы иногда могут стать единственным решением в сложных вопросах», — приводят комментарий респондентов специалисты сервиса. Не смогли определиться с ответом 21% участников опроса. Респонденты, которые ранее обращались в МФО реже поддерживали закрытие, чем те, кто никогда не пользовался экспресс-кредитами (63 и 74% соответственно). Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мужчины чаще женщин готовы получать зарплату в конверте. Работать с нарушением ТК РФ готовы 36% ямальцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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