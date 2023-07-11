В ЯНАО проживает самое кредитоспособное население России

В ЯНАО проживают люди, большая часть доходов которых свободна от долговых обязательств Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Самое кредитоспособное население России проживает в ЯНАО, Москве и на Чукотке. Об этом сообщается в исследованиях Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе изучения данных ЦБ и Росстата.

«ЯНАО, Москва и Чукотка возглавили тройку лидеров с самым кредитоспособным населением в стране. В этих субъектах проживают люди, у которых большая часть доходов свободна от долговых обязательств. В числе критериев экспертной оценки оказались стоимость жизни, средняя зарплата, доля доходов, идущая на погашение кредитов, а также свободная от долговых обязательств часть зарплаты», — передают данные первого в России рейтинга топ-35 регионов, который был подготовлен ФоРГО, журналисты «Известий».

Как передают журналисты, ЯНАО оказался самым благополучным регионом с точки зрения исследования. Его индекс составил 4,27 процента. То есть в свободной от долгов части среднемесячной зарплаты умещается более четырех фиксированных наборов товаров и услуг в ценах данного региона.

При этом лидерами по уровню средней зарплаты стали Чукотка — 154,9 тыс. рублей, Москва — 141,9 тыс. рублей, ЯНАО — 138 тыс. рублей, Магаданская область — 126 тыс. рублей, НАО — 112,8 тыс. рублей. Таким образом, исследование показало, что в начале мая в РФ не было ни одного региона, в котором после уплаты кредита у жителей остается сумма меньше прожиточного минимума.

Ранее URA.RU писало, что ЯНАО стал регионом, привлекающим инвесторов. По объему инвестиций регион занял второе место среди городов РФ, уступив только Москве. Динамика инвестиций в ЯНАО в 2022 году увеличилась на 22%