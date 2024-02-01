В Дагестане назвали возможный мотив убийцы бойца MMA Мутаева

Подозреваемый мог убить Магомеда Мутаева, чтобы отомстить
Бойца ММА Магомеда Мутаева могли убить из-за мести. Он был шумным соседом и избил подозреваемого. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах Дагестана.
«Мутаев был шумным соседом, нагрубил то ли матери, то ли сестре подозреваемого», — сказал источник РИА Новости. Он добавил, что Мутаев избил подозреваемого, а тот, в свою очередь, мог затаить обиду и отомстить.
Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он получил восемь огнестрельных ранений. На данный момент подозреваемым является 18-летний Надырхан Кадирханов. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
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