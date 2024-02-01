В Дагестане назвали возможный мотив убийцы бойца MMA Мутаева

РИАН: Магомеда Мутаева могли убить из-за мести
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка ложного минирования ул.Бригадирская 8. Пермь, происшествие, дежурная часть, ппс, лента ограждения, место проишествия, полиция, 02, 112, оцепление чп
Подозреваемый мог убить Магомеда Мутаева, чтобы отомстить Фото:

Бойца ММА Магомеда Мутаева могли убить из-за мести. Он был шумным соседом и избил подозреваемого. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах Дагестана.

«Мутаев был шумным соседом, нагрубил то ли матери, то ли сестре подозреваемого», — сказал источник РИА Новости. Он добавил, что Мутаев избил подозреваемого, а тот, в свою очередь, мог затаить обиду и отомстить.

Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он получил восемь огнестрельных ранений. На данный момент подозреваемым является 18-летний Надырхан Кадирханов. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойца ММА Магомеда Мутаева могли убить из-за мести. Он был шумным соседом и избил подозреваемого. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах Дагестана. «Мутаев был шумным соседом, нагрубил то ли матери, то ли сестре подозреваемого», — сказал источник РИА Новости. Он добавил, что Мутаев избил подозреваемого, а тот, в свою очередь, мог затаить обиду и отомстить. Об убийстве Мутаева в Махачкале стало известно 1 февраля. Он получил восемь огнестрельных ранений. На данный момент подозреваемым является 18-летний Надырхан Кадирханов. URA.RU приводило всю известную информацию о произошедшем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...