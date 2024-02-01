В мире Европа Песков заявил о нежелании Европы расследовать крушение Ил-76 01 февраля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что никто в Европе не хочет расследовать крушение Ил-76 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области Европе нужна некая «бумага», которая бы позволила начать международное расследование крушения самолета Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Президент России Владимир Путин публично заявил, что мы готовы на международное расследование. Однако сейчас мы слышим от европейцев, что „дайте бумагу, без бумаги ничего не будем“. Никто из них никто не настроен на расследование», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Путин отметил, что Ил-76 сбили ВСУ из американской системы Patriot. Именно поэтому Россия настаивает на международном расследовании. Трагедия произошла 24 января, когда российский самолет перевозил пленных украинцев. Судно упало в Белгородской области, передает RT. Европе нужна некая «бумага», которая бы позволила начать международное расследование крушения самолета Ил-76. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Президент России Владимир Путин публично заявил, что мы готовы на международное расследование. Однако сейчас мы слышим от европейцев, что „дайте бумагу, без бумаги ничего не будем“. Никто из них никто не настроен на расследование», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Путин отметил, что Ил-76 сбили ВСУ из американской системы Patriot. Именно поэтому Россия настаивает на международном расследовании. Трагедия произошла 24 января, когда российский самолет перевозил пленных украинцев. Судно упало в Белгородской области, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям