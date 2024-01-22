Брат мешает бывшему пермскому прокурору Белых вернуться в политику

Счетная палата РФ затягивает назначение нового руководителя пермской КСП

22 января 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

СП не собирается рассматривать кандидатуру Белых до марта Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Пермском крае затягивается назначение нового руководителя Контроль-счетной палаты. В ноябре заксобрание по предложению губернатора Дмитрия Махонина обратилось в Счетную палату РФ (СП) за заключением о согласовании кандидатуры бывшего прокурора Прикамья Александра Белых на пост главы КСП. Но решение до сих пор не принято. Это может быть связано с братом Александра Белых, Никитой Белых, осужденным бывшим губернатором Кировской области. «В декабре Счетной палате было, возможно, не до этого. Но до конца января, к примеру, будет два заседания, и ни в одной повестке нет вопроса по Александру Белых. В феврале СП соберется уже после пленарки заксобрания — то есть решение по Белых до марта точно не будет принято», — говорят источники. По их версии, аудиторов в Москве смущает бэкграунд Александра Белых. Сразу после того, как заксобрание обратилось в СП за согласованием, прокуратура в суде по второму уголовному делу Никиты Белых о злоупотреблении должностными полномочиями, запросила для него еще 12 лет лишения свободы. В пермской политтусовке тогда удивились такому повороту событий: источники были уверены, что раз Александр Белых решил вернуться в политику, и губернатор Дмитрий Махонин предложил его кандидатуру на пост главы КСП, то Никита Белых скоро выйдет на свободу. В конце декабря суд освободил Никиту Белых от наказания по второму уголовному делу в связи с истечением срока давности. «Скорее всего в Счетной палате ждали решения по этому процессу. Поэтому в декабре не рассматривали кандидатуру Александра Белых. Но, учитывая, что решения СП нет до сих пор, какие-то сомнения еще остались», — говорят источники. По другой версии, решение затягивается с подачи действующего руководителя КСП Геннадия Тушнолобова. Срок его контракта заканчивается в начале феврале, и краевые власти больше не видят его в политике. А пока не принято решение о назначении нового главы КСП, Тушнолобов остается «и.о.» на неограниченный срок. За время работы у него выстроились хорошие отношения с руководством СП. Геннадий Тушнолобов это категорически отрицает. По его словам, он принял решение оставить должность и всячески помогает Александру Белых подготовиться к собеседованию в Москве. «Как я могу это делать? В Счетной палате есть свой регламент, я не могу на него повлиять», — говорит Тушнолобов. URA.RU направило запрос в пресс-службу Счетной палаты, на момент публикации ответ не был получен.



Обновлено в 21:23: В пресс-службе Счетной палаты РФ URA.RU сообщили, что проверку соответствия кандидатур, представленных заксобраниями регионов на должность руководителей КСП,проводит квалификационная комиссия СП. И максимальный срок, который по закону отведен комиссии на эту проверку, составляет 45 рабочих дней. «Обращаем внимание, что в настоящее время указанный срок не истек», — отметили в ведомстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае затягивается назначение нового руководителя Контроль-счетной палаты. В ноябре заксобрание по предложению губернатора Дмитрия Махонина обратилось в Счетную палату РФ (СП) за заключением о согласовании кандидатуры бывшего прокурора Прикамья Александра Белых на пост главы КСП. Но решение до сих пор не принято. Это может быть связано с братом Александра Белых, Никитой Белых, осужденным бывшим губернатором Кировской области. «В декабре Счетной палате было, возможно, не до этого. Но до конца января, к примеру, будет два заседания, и ни в одной повестке нет вопроса по Александру Белых. В феврале СП соберется уже после пленарки заксобрания — то есть решение по Белых до марта точно не будет принято», — говорят источники. По их версии, аудиторов в Москве смущает бэкграунд Александра Белых. Сразу после того, как заксобрание обратилось в СП за согласованием, прокуратура в суде по второму уголовному делу Никиты Белых о злоупотреблении должностными полномочиями, запросила для него еще 12 лет лишения свободы. В пермской политтусовке тогда удивились такому повороту событий: источники были уверены, что раз Александр Белых решил вернуться в политику, и губернатор Дмитрий Махонин предложил его кандидатуру на пост главы КСП, то Никита Белых скоро выйдет на свободу. В конце декабря суд освободил Никиту Белых от наказания по второму уголовному делу в связи с истечением срока давности. «Скорее всего в Счетной палате ждали решения по этому процессу. Поэтому в декабре не рассматривали кандидатуру Александра Белых. Но, учитывая, что решения СП нет до сих пор, какие-то сомнения еще остались», — говорят источники. По другой версии, решение затягивается с подачи действующего руководителя КСП Геннадия Тушнолобова. Срок его контракта заканчивается в начале феврале, и краевые власти больше не видят его в политике. А пока не принято решение о назначении нового главы КСП, Тушнолобов остается «и.о.» на неограниченный срок. За время работы у него выстроились хорошие отношения с руководством СП. Геннадий Тушнолобов это категорически отрицает. По его словам, он принял решение оставить должность и всячески помогает Александру Белых подготовиться к собеседованию в Москве. «Как я могу это делать? В Счетной палате есть свой регламент, я не могу на него повлиять», — говорит Тушнолобов. URA.RU направило запрос в пресс-службу Счетной палаты, на момент публикации ответ не был получен. Обновлено в 21:23: В пресс-службе Счетной палаты РФ URA.RU сообщили, что проверку соответствия кандидатур, представленных заксобраниями регионов на должность руководителей КСП,проводит квалификационная комиссия СП. И максимальный срок, который по закону отведен комиссии на эту проверку, составляет 45 рабочих дней. «Обращаем внимание, что в настоящее время указанный срок не истек», — отметили в ведомстве.