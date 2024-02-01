Мужчина, череп которого нашли, был убит Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В лесу Кетовского района Курганской области был обнаружен череп мужчины со следами насильственной смерти. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Курганской области на сайте.

«В ходе расследования установлено, что 31 августа 2023 года в лесном массиве в 25 метрах к востоку от отметки 27 километра автодороги „Курган-Половинное“, вблизи с. Каширино Кетовского района Курганской области, обнаружен череп мужчины с повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти», — написано на сайте СУ СК. По данным СУ СК, с помощью криминалистической экспертизы был восстановлен облик убитого мужчины.

Также, по информации с сайта, следователями было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Сейчас СУ СК разыскивает людей, кто мог знать потерпевшего.