В мире США Госдума потребовала от США объяснений за сбитый Ил-76 01 февраля 2024 в 15:17 Размер текста - 17 + Власти США причастны к крушению Ил-76, так как они дали Украине ЗРК Patriot, напомнили депутаты Госдумы Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Самолет Ил-76 с пленными военными ВСУ упал в Белгородской области ВСУ сбили самолет Ил-76 американским оружием специально. В этот напрямую замешаны власти США. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ. «Депутаты напомнили конгрессменам США о совершении Украиной террористического акта. <…> Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством. Обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной был согласован, в том числе был и маршрут их доставки», — говорится в заявлении депутатов Госдумы, оно опубликовано на сайте нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конгрессмены должны знать, как Украина использует поставленное оружие. Депутаты отметили, что поставки нового вида вооружения Киеву провоцирует последнего на новые теракты. Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили российский самолет Ил-76 из американской системы Patriot. На борту были пленные украинцы, которых везли для обмена. Они и члены экипажа погибли. Президент России Владимир Путин призвал начать международное расследование, сообщает RT. Однако Европа против этого. ВСУ сбили самолет Ил-76 американским оружием специально. В этот напрямую замешаны власти США. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ. «Депутаты напомнили конгрессменам США о совершении Украиной террористического акта. <…> Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством. Обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной был согласован, в том числе был и маршрут их доставки», — говорится в заявлении депутатов Госдумы, оно опубликовано на сайте нижней палаты парламента. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конгрессмены должны знать, как Украина использует поставленное оружие. Депутаты отметили, что поставки нового вида вооружения Киеву провоцирует последнего на новые теракты. Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили российский самолет Ил-76 из американской системы Patriot. На борту были пленные украинцы, которых везли для обмена. Они и члены экипажа погибли. Президент России Владимир Путин призвал начать международное расследование, сообщает RT. Однако Европа против этого. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям