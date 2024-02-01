Госдума потребовала от США объяснений за сбитый Ил-76

ВСУ сбили самолет Ил-76 американским оружием специально. В этот напрямую замешаны власти США. Об этом заявили депутаты Госдумы РФ.
«Депутаты напомнили конгрессменам США о совершении Украиной террористического акта. <…> Атака на самолет была преднамеренным и осознанным убийством. Обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной был согласован, в том числе был и маршрут их доставки», — говорится в заявлении депутатов Госдумы, оно опубликовано
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конгрессмены должны знать, как Украина использует поставленное оружие. Депутаты отметили, что поставки нового вида вооружения Киеву провоцирует последнего на новые теракты.
Трагедия произошла 24 января. ВСУ сбили российский самолет Ил-76 из американской системы Patriot. На борту были пленные украинцы, которых везли для обмена. Они и члены экипажа погибли.
Президент России Владимир Путин призвал начать международное расследование, сообщает RT. Однако Европа против этого.
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