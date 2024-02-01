Челябинского экс-полицейского отправили в колонию за сбыт наркотиков

01 февраля 2024 в 17:28 Размер текста - 17 +

Макарову назначили 3,5 года колонии строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывшего оперативника отдела по контролю наркотиков в Магнитогорске (Челябинская область) Сергея Макарова 1 февраля приговорили к трем с половиной годам колонии за сбыт запрещенных веществ. Суд учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. «Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска отправил на три с половиной года в колонию строгого режима Сергея Макарова. Он признан виновным в покушении на сбыт запрещенных веществ группой лиц», — сообщило издание «Магнитогорск.ру». При вынесении приговора суд учел наличие двух малолетних детей и состояние здоровья мужчины. Заседание прошло в закрытом режиме из-за оглашения диагнозов подсудимого. Его подельнику и бывшему коллеге Константину Кистяеву также учли смягчающие обстоятельства, вменяв 4,5 года колонии строгого режима. Макаров получил наркотики от своей тещи — экс-зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Богухвал. Против нее подсудимый дал показания следствию. Женщину задержали, а впоследствии выяснились другие обстоятельства дела. По данным URA.RU, запрещенные вещества оказались у Богухвал после смерти мужа, также экс-силовика. Она передала их зятю для утилизации, но Макаров решил сбыть полученные наркотики.

Бывшего оперативника отдела по контролю наркотиков в Магнитогорске (Челябинская область) Сергея Макарова 1 февраля приговорили к трем с половиной годам колонии за сбыт запрещенных веществ. Суд учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. «Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска отправил на три с половиной года в колонию строгого режима Сергея Макарова. Он признан виновным в покушении на сбыт запрещенных веществ группой лиц», — сообщило издание «Магнитогорск.ру». При вынесении приговора суд учел наличие двух малолетних детей и состояние здоровья мужчины. Заседание прошло в закрытом режиме из-за оглашения диагнозов подсудимого. Его подельнику и бывшему коллеге Константину Кистяеву также учли смягчающие обстоятельства, вменяв 4,5 года колонии строгого режима. Макаров получил наркотики от своей тещи — экс-зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Богухвал. Против нее подсудимый дал показания следствию. Женщину задержали, а впоследствии выяснились другие обстоятельства дела. По данным URA.RU, запрещенные вещества оказались у Богухвал после смерти мужа, также экс-силовика. Она передала их зятю для утилизации, но Макаров решил сбыть полученные наркотики.