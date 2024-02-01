Челябинского экс-полицейского отправили в колонию за сбыт наркотиков

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Макарову назначили 3,5 года колонии строгого режима Фото:

Бывшего оперативника отдела по контролю наркотиков в Магнитогорске (Челябинская область) Сергея Макарова 1 февраля приговорили к трем с половиной годам колонии за сбыт запрещенных веществ. Суд учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.

«Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска отправил на три с половиной года в колонию строгого режима Сергея Макарова. Он признан виновным в покушении на сбыт запрещенных веществ группой лиц», — сообщило издание «Магнитогорск.ру».

При вынесении приговора суд учел наличие двух малолетних детей и состояние здоровья мужчины. Заседание прошло в закрытом режиме из-за оглашения диагнозов подсудимого. Его подельнику и бывшему коллеге Константину Кистяеву также учли смягчающие обстоятельства, вменяв 4,5 года колонии строгого режима.

Макаров получил наркотики от своей тещи — экс-зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Богухвал. Против нее подсудимый дал показания следствию. Женщину задержали, а впоследствии выяснились другие обстоятельства дела. По данным URA.RU, запрещенные вещества оказались у Богухвал после смерти мужа, также экс-силовика. Она передала их зятю для утилизации, но Макаров решил сбыть полученные наркотики.

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Бывшего оперативника отдела по контролю наркотиков в Магнитогорске (Челябинская область) Сергея Макарова 1 февраля приговорили к трем с половиной годам колонии за сбыт запрещенных веществ. Суд учел смягчающие обстоятельства при вынесении приговора. «Орджоникидзевский райсуд Магнитогорска отправил на три с половиной года в колонию строгого режима Сергея Макарова. Он признан виновным в покушении на сбыт запрещенных веществ группой лиц», — сообщило издание «Магнитогорск.ру». При вынесении приговора суд учел наличие двух малолетних детей и состояние здоровья мужчины. Заседание прошло в закрытом режиме из-за оглашения диагнозов подсудимого. Его подельнику и бывшему коллеге Константину Кистяеву также учли смягчающие обстоятельства, вменяв 4,5 года колонии строгого режима. Макаров получил наркотики от своей тещи — экс-зампрокурора Ленинского района Магнитогорска Богухвал. Против нее подсудимый дал показания следствию. Женщину задержали, а впоследствии выяснились другие обстоятельства дела. По данным URA.RU, запрещенные вещества оказались у Богухвал после смерти мужа, также экс-силовика. Она передала их зятю для утилизации, но Макаров решил сбыть полученные наркотики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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