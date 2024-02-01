Высокопоставленный тюменский силовик готовится к отставке

Заместитель начальника полиции УМВД по Тюменской области готовится к отставке

Замначальника полиции по оперативной работе областного УМВД Максим Игнатенко ищет новую работу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Тюменской области Максим Игнатенко готовится к отставке. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, Игнатенко уже начал искать новую работу.

«Замначальника полиции Максим Игнатенко в течение ближайших недель покинет УМВД. Насколько мне известно, он активно ищет новую работу. Игнатенко пришел на работу в тюменскую полицию после того, как УМВД по Тюменской области возглавил Леонид Коломиец», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

Максим Игнатенко перевелся в Тюмень из Омской области в 2020 году. Сначала он возглавлял управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК), а затем — стал заместителем начальника полиции по оперативной работе регионального УМВД.

Вместе с Игнатенко в 2020 году в Тюменскую область из Омска перевелся Алексей Похиленко. Сначала он занимал должность заместителя начальника УЭБ и ПК областного УМВД. А после того как Игнатенко пошел на повышение, возглавил отдел. Похиленко был уволен из тюменской полиции в ноябре 2023 года.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что глава УМВД России по Тюменской области Леонид Коломиец оставил должность из-за проблем со здоровьем. Вместо него на должность начальника управления был назначен Александр Смирнов.