Власти Кургана готовятся к салюту в День Победы

Власти Кургана начали подготовку к празднованию 79-й годовщины Победы Фото: Размик Закарян © URA.RU

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы курганские власти распорядились завезти песок для полигона, с которого запускаются фейерверки. Информация об этом размещена на сайте администрации Кургана.

«В целях своевременной подготовки и координации деятельности по организации городского праздника, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, администрация города Кургана постановляет: <…> — завоз песка для пиротехнического полигона», — указано в постановлении администрации Кургана.

Также в постановлении указано, что будут приведены в порядок места проведения праздника. Кроме них, приведут в порядок трибуну памятника Ленину, мемориальные доски, обелиски, посвященные Великой Отечественной войне. Отдельным пунктом отмечено, что фасады зданий будут празднично украшены, а прилегающая к ним территория убрана. В период проведения праздничных мероприятий частично будет ограничено движение транспорта, чтобы обеспечить безопасность горожан в местах скопления людей.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана планировала запускать салют в новогоднюю ночь. Затем власти города передумали запускать салют.