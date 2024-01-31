Страны Запада готовят новые стратегии давления на РФ

Глава РСПП: Запад может ввести вторичные санкции против партнеров РФ

31 января 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Санкции Запада могут коснуться торговых и банковских институтов, работающих с экспортерами и импортерами РФ, считает Александр Шохин Фото: Георгий Бергал © URA.RU США и ЕС (Евросоюз) могут ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России обходить прямые ограничения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Наверное, будут новые пакеты санкций. Из последнего — алмазы уже подвели под эмбарго (в начале декабря 2023 годы страны „Большой семерки“ и ЕС ввели запрет с 1 января до 1 сентября 2024 года на импорт алмазов из России — прим. URA.RU). Дальше будут пытаться и персонально, и корпоративные санкции вводить. Но больше будут, я думаю, наши недруги сейчас сосредоточены на том, чтобы вторичные санкции вводить против тех, кто помогает России обходить прямые ограничения. А это уже будет больше удар по посредникам за пределами РФ, на торговые, банковские, финансовые институты, которые работают с нашими экспортерами и импортерами. Они могут немножко напрячься», — объяснил Александр Шохин. По мнению главы РСПП, России сейчас необходимо искать партнеров, не работающих с долларом. «Следующий этап для нас — смягчение возможных последствий вторичных санкций. Если говорить о крупных партнерах — Китай, Индия, — то нам надо искать в провинциях, в регионах компании, которые не работают с долларом, не выходят на западные рынки. Это все решаемая задача. У нас постоянно идет игра по принципу: „догони, если сможешь“», — подчеркнул Шохин. При этом собеседник агентства добавил, что антироссийские санкции не мешают РФ развиваться. «Мы в основном сейчас демонстрируем то, что санкции не мешают нам развиваться. И то, что Международный валютный фонд (МВФ) вдруг неожиданно даже для нас самих, для нашего правительства улучшил прогноз по росту экономики РФ в 2024 году с 1,1% ВВП на 2,6%, сделал такой скачок — это признание, что санкции стимулируют импортозамещение и технологический суверенитет, поиск альтернативных систем платежно-расчетных отношений. То, что российский бизнес, правительство, ЦБ справляются с этими задачами», — заявил он. По данным Bloomberg, государственные банки Китая начали усиливать ограничения в финансировании российских клиентов. Произошло это после заявления США о возможных вторичных санкциях против организаций, оказывающих поддержку РФ. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отмечал URA.RU, что Запад пытается сместить действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы закрыть для России возможность параллельного импорта. В середине декабря 2023 года ЕС согласовал 12-й пакет ограничений против РФ в связи с СВО. В список вошел и запрет на ввоз российских алмазов, и ужесточение экспортно-импортного контроля для соблюдения предыдущих ограничений, индивидуальные против физических и юридических лиц. Позже Евросоюз продлил антироссийские санкции, которые ввел в 2014 году после вхождения в состав РФ Крыма, еще на шесть месяцев — до 31 июля 2024 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США и ЕС (Евросоюз) могут ввести вторичные санкции против стран, которые помогают России обходить прямые ограничения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «Наверное, будут новые пакеты санкций. Из последнего — алмазы уже подвели под эмбарго (в начале декабря 2023 годы страны „Большой семерки“ и ЕС ввели запрет с 1 января до 1 сентября 2024 года на импорт алмазов из России — прим. URA.RU). Дальше будут пытаться и персонально, и корпоративные санкции вводить. Но больше будут, я думаю, наши недруги сейчас сосредоточены на том, чтобы вторичные санкции вводить против тех, кто помогает России обходить прямые ограничения. А это уже будет больше удар по посредникам за пределами РФ, на торговые, банковские, финансовые институты, которые работают с нашими экспортерами и импортерами. Они могут немножко напрячься», — объяснил Александр Шохин. По мнению главы РСПП, России сейчас необходимо искать партнеров, не работающих с долларом. «Следующий этап для нас — смягчение возможных последствий вторичных санкций. Если говорить о крупных партнерах — Китай, Индия, — то нам надо искать в провинциях, в регионах компании, которые не работают с долларом, не выходят на западные рынки. Это все решаемая задача. У нас постоянно идет игра по принципу: „догони, если сможешь“», — подчеркнул Шохин. При этом собеседник агентства добавил, что антироссийские санкции не мешают РФ развиваться. «Мы в основном сейчас демонстрируем то, что санкции не мешают нам развиваться. И то, что Международный валютный фонд (МВФ) вдруг неожиданно даже для нас самих, для нашего правительства улучшил прогноз по росту экономики РФ в 2024 году с 1,1% ВВП на 2,6%, сделал такой скачок — это признание, что санкции стимулируют импортозамещение и технологический суверенитет, поиск альтернативных систем платежно-расчетных отношений. То, что российский бизнес, правительство, ЦБ справляются с этими задачами», — заявил он. По данным Bloomberg, государственные банки Китая начали усиливать ограничения в финансировании российских клиентов. Произошло это после заявления США о возможных вторичных санкциях против организаций, оказывающих поддержку РФ. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов отмечал URA.RU, что Запад пытается сместить действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, чтобы закрыть для России возможность параллельного импорта. В середине декабря 2023 года ЕС согласовал 12-й пакет ограничений против РФ в связи с СВО. В список вошел и запрет на ввоз российских алмазов, и ужесточение экспортно-импортного контроля для соблюдения предыдущих ограничений, индивидуальные против физических и юридических лиц. Позже Евросоюз продлил антироссийские санкции, которые ввел в 2014 году после вхождения в состав РФ Крыма, еще на шесть месяцев — до 31 июля 2024 год.