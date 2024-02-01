Госдеп одобрил возможную продажу дронов Индии на четыре миллиарда долларов

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Вооруженные силы Великобритании. stock, бпла, беспилотник, бла, MQ-9, Reaper, дрон сша,  stock
Индия планирует купить у США 31 беспилотник MQ-9B Фото:

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже индийской стороне разведывательных дронов и оборудования на сумму около четырех миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

«Одобрена потенциальная продажа правительству Индии беспилотников MQ-9B и связанного с этим оборудования примерно на 3,99 миллиарда долларов», — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство. Ранее Индия запросила у США 31 беспилотник такого типа, ракеты и запчасти.

Индии нужно это вооружение, чтобы вести бесперебойное наблюдение за морскими путями. Страна продолжает модернизацию своих вооруженных сил.

Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщало, что страна собирается отказаться от российского оружия. По данным информаторов, государство теперь намерено «закупаться у США». При этом такое решение выгодно обеим сторонам.

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Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже индийской стороне разведывательных дронов и оборудования на сумму около четырех миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. «Одобрена потенциальная продажа правительству Индии беспилотников MQ-9B и связанного с этим оборудования примерно на 3,99 миллиарда долларов», — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство. Ранее Индия запросила у США 31 беспилотник такого типа, ракеты и запчасти. Индии нужно это вооружение, чтобы вести бесперебойное наблюдение за морскими путями. Страна продолжает модернизацию своих вооруженных сил. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщало, что страна собирается отказаться от российского оружия. По данным информаторов, государство теперь намерено «закупаться у США». При этом такое решение выгодно обеим сторонам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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