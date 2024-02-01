Госдеп одобрил возможную продажу дронов Индии на четыре миллиарда долларов

01 февраля 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Индия планирует купить у США 31 беспилотник MQ-9B Фото: Министерство обороны Великобритании Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже индийской стороне разведывательных дронов и оборудования на сумму около четырех миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. «Одобрена потенциальная продажа правительству Индии беспилотников MQ-9B и связанного с этим оборудования примерно на 3,99 миллиарда долларов», — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство. Ранее Индия запросила у США 31 беспилотник такого типа, ракеты и запчасти. Индии нужно это вооружение, чтобы вести бесперебойное наблюдение за морскими путями. Страна продолжает модернизацию своих вооруженных сил. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщало, что страна собирается отказаться от российского оружия. По данным информаторов, государство теперь намерено «закупаться у США». При этом такое решение выгодно обеим сторонам.

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже индийской стороне разведывательных дронов и оборудования на сумму около четырех миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона. «Одобрена потенциальная продажа правительству Индии беспилотников MQ-9B и связанного с этим оборудования примерно на 3,99 миллиарда долларов», — сообщает ТАСС со ссылкой на агентство. Ранее Индия запросила у США 31 беспилотник такого типа, ракеты и запчасти. Индии нужно это вооружение, чтобы вести бесперебойное наблюдение за морскими путями. Страна продолжает модернизацию своих вооруженных сил. Ранее Reuters со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщало, что страна собирается отказаться от российского оружия. По данным информаторов, государство теперь намерено «закупаться у США». При этом такое решение выгодно обеим сторонам.