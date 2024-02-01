Залужный: Украина неспособна укомплектовать армию без «непопулярных мер»

02 февраля 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Залужный заявил о превосходстве российской армии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не располагает инструментами, которые могут повлиять на повышение укомплектованности ВСУ без принятия «непопулярных мер». Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер», — сообщил Залужный. Его слова передает телеканал CNN. Он отметил, что проблема Украины в этом направлении кроется в несовершенстве нормативно-правовой базы, а также частичной монополизации оборонной промышленности. Залужный в интервью CNN пообещал перевооружить армию Украины в течение пяти месяцев. Он заявило планах перестроить боевые действия, а также сообщил о переходе ВСУ на ведение боевых действий с помощью беспилотников.

Украина не располагает инструментами, которые могут повлиять на повышение укомплектованности ВСУ без принятия «непопулярных мер». Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. «Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов, и сравнить его с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер», — сообщил Залужный. Его слова передает телеканал CNN. Он отметил, что проблема Украины в этом направлении кроется в несовершенстве нормативно-правовой базы, а также частичной монополизации оборонной промышленности. Залужный в интервью CNN пообещал перевооружить армию Украины в течение пяти месяцев. Он заявило планах перестроить боевые действия, а также сообщил о переходе ВСУ на ведение боевых действий с помощью беспилотников.