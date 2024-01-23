23 января 2024

Трамп лидирует на первичных выборах в Нью-Гэмпшире

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Дональд Трамп лидирует с 52,9% голосов на первичных выборах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

Экс-президент США Дональд Трамп набрал 52,9% голосов и лидирует на выдвижении в качестве кандидатов на пост президента страны на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

«Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, набирая 52,9% голосов на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир после завершения подсчета 12% голосов», — передает газета The New York Times. При этом экс-постпред США при ООН Никки Хейли набирает 46,4% бюллетеней.

В штате Нью-Гэмпшир 23 января проходят первичные выборы республиканцев. Сейчас Никки Хейли является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах, передает «Царьград». Она стала первой женщиной из Республиканской партии, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента США. По оценке журналистов, она вполне может получить поддержку нужную поддержку и привлечь финансирование от спонсоров, относящиеся скептически к кандидатуре Трампа, передает телеканал 360.

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Экс-президент США Дональд Трамп набрал 52,9% голосов и лидирует на выдвижении в качестве кандидатов на пост президента страны на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times. «Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, набирая 52,9% голосов на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир после завершения подсчета 12% голосов», — передает газета The New York Times. При этом экс-постпред США при ООН Никки Хейли набирает 46,4% бюллетеней. В штате Нью-Гэмпшир 23 января проходят первичные выборы республиканцев. Сейчас Никки Хейли является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах, передает «Царьград». Она стала первой женщиной из Республиканской партии, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента США. По оценке журналистов, она вполне может получить поддержку нужную поддержку и привлечь финансирование от спонсоров, относящиеся скептически к кандидатуре Трампа, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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