Трамп лидирует на первичных выборах в Нью-Гэмпшире

24 января 2024 в 06:25 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп лидирует с 52,9% голосов на первичных выборах Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Экс-президент США Дональд Трамп набрал 52,9% голосов и лидирует на выдвижении в качестве кандидатов на пост президента страны на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times. «Бывший президент США Дональд Трамп лидирует среди претендентов в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, набирая 52,9% голосов на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир после завершения подсчета 12% голосов», — передает газета The New York Times. При этом экс-постпред США при ООН Никки Хейли набирает 46,4% бюллетеней. В штате Нью-Гэмпшир 23 января проходят первичные выборы республиканцев. Сейчас Никки Хейли является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах, передает «Царьград». Она стала первой женщиной из Республиканской партии, заявившей о намерении баллотироваться на пост президента США. По оценке журналистов, она вполне может получить поддержку нужную поддержку и привлечь финансирование от спонсоров, относящиеся скептически к кандидатуре Трампа, передает телеканал 360.

