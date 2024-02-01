01 февраля 2024

Reuters: США разочаровались в Венгрии из-за ее решений

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
В США разочарованы политикой венгерского лидер Виктора Орбана Фото:

Американские чиновники обеспокоены политической позицией Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кроме того, Будапешт все еще выступает против предоставления военной поддержки Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Партнеры не делают таких вещей [идти против остальных членов ЕС — прим. URA.RU]. И я задаюсь вопросом, является ли [Венгрия] надежным союзником», — передают журналисты слова одного из высокопоставленных чиновников. Еще один спикер открыто считает, что действия Венгрии наносят ущерб ее отношениям с США и странами НАТО. «Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб», — подчеркивают сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис. Причем в этом утверждении уверены как демократы, так и республиканцы.

Венгрия продолжает выступать против поддержки Украины. Будапешт периодически блокирует соответствующие решения по предоставлению финансовой помощи Киеву. На ближайшем саммите Евросоюза Орбан уточнил, что все-таки готов согласовать помощь Украине. Он также давал понять, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. В итоге на саммите в ЕС была согласована помощь Киеву, передает Pravda.ru.

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Американские чиновники обеспокоены политической позицией Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кроме того, Будапешт все еще выступает против предоставления военной поддержки Украине. Об этом сообщает Reuters. «Партнеры не делают таких вещей [идти против остальных членов ЕС — прим. URA.RU]. И я задаюсь вопросом, является ли [Венгрия] надежным союзником», — передают журналисты слова одного из высокопоставленных чиновников. Еще один спикер открыто считает, что действия Венгрии наносят ущерб ее отношениям с США и странами НАТО. «Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб», — подчеркивают сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис. Причем в этом утверждении уверены как демократы, так и республиканцы. Венгрия продолжает выступать против поддержки Украины. Будапешт периодически блокирует соответствующие решения по предоставлению финансовой помощи Киеву. На ближайшем саммите Евросоюза Орбан уточнил, что все-таки готов согласовать помощь Украине. Он также давал понять, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. В итоге на саммите в ЕС была согласована помощь Киеву, передает Pravda.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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