Reuters: США разочаровались в Венгрии из-за ее решений

02 февраля 2024 в 07:22 Размер текста - 17 +

В США разочарованы политикой венгерского лидер Виктора Орбана Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Американские чиновники обеспокоены политической позицией Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кроме того, Будапешт все еще выступает против предоставления военной поддержки Украине. Об этом сообщает Reuters. «Партнеры не делают таких вещей [идти против остальных членов ЕС — прим. URA.RU]. И я задаюсь вопросом, является ли [Венгрия] надежным союзником», — передают журналисты слова одного из высокопоставленных чиновников. Еще один спикер открыто считает, что действия Венгрии наносят ущерб ее отношениям с США и странами НАТО. «Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб», — подчеркивают сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис. Причем в этом утверждении уверены как демократы, так и республиканцы. Венгрия продолжает выступать против поддержки Украины. Будапешт периодически блокирует соответствующие решения по предоставлению финансовой помощи Киеву. На ближайшем саммите Евросоюза Орбан уточнил, что все-таки готов согласовать помощь Украине. Он также давал понять, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. В итоге на саммите в ЕС была согласована помощь Киеву, передает Pravda.ru.

Американские чиновники обеспокоены политической позицией Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан продолжает препятствовать вступлению Швеции в НАТО. Кроме того, Будапешт все еще выступает против предоставления военной поддержки Украине. Об этом сообщает Reuters. «Партнеры не делают таких вещей [идти против остальных членов ЕС — прим. URA.RU]. И я задаюсь вопросом, является ли [Венгрия] надежным союзником», — передают журналисты слова одного из высокопоставленных чиновников. Еще один спикер открыто считает, что действия Венгрии наносят ущерб ее отношениям с США и странами НАТО. «Бездействие Венгрии рискует нанести непоправимый ущерб», — подчеркивают сенаторы Джин Шахин и Том Тиллис. Причем в этом утверждении уверены как демократы, так и республиканцы. Венгрия продолжает выступать против поддержки Украины. Будапешт периодически блокирует соответствующие решения по предоставлению финансовой помощи Киеву. На ближайшем саммите Евросоюза Орбан уточнил, что все-таки готов согласовать помощь Украине. Он также давал понять, что сумма финансовой помощи Киеву должна утверждаться каждый год единогласно. В итоге на саммите в ЕС была согласована помощь Киеву, передает Pravda.ru.